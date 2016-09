Genusswerkstatt öffnet nach Umbau In Pulsnitz eröffnen Armin und Anja Schumann am Dienstag ihr Restaurant.

Im August hatten Armin Schumann und seine Frau noch viel Arbeit. Jetzt kann das Restaurant eröffnet werden. © Matthias Schumann

Es gibt keine große Eröffnungsfeier: Die Genusswerkstatt von Armin und Anja Schumann öffnet am Dienstag, dem 27. September, um 17 Uhr einfach ihre Türen. Die früheren Wirtsleute vom Dresdner Luisenhof haben in den vergangenen Wochen ihr neues Restaurant in Pulsnitz am Schlosspark umgebaut und erwarten nun die ersten Gäste im neu gestalteten Gastraum mit 120 Plätzen. Nach Jahren im Luisenhof mit 480 Plätzen wollen es die Gastronomen etwas kleiner angehen. Dafür steht auch der Name: „Schumann’s Genusswerkstatt“.

„Mit allen Sinnen genießen“, das verspricht Armin Schumann. Um das zu erreichen, werden Zutaten aus eigener Produktion und aus der Region die Speisekarte bestimmen, sagt der Wirt. Und die handgeschriebenen Rezepte der Großmutter. Die erzählen vom Geschmack seiner Kindheit, schwärmt Armin Schumann. Die alten Rezepte will er neu interpretieren. Dafür hält er sogar die eigenen Kaninchen im Garten neben dem Restaurant und legte Hochbeete für Kräuter und Gemüse an. Für die Eröffnung haben Schumanns schon über Monate vorgearbeitet: Konfitüren gekocht, Tee getrocknet und Früchte eingemacht, Gänseschmalz gerührt, Pesto und vieles mehr hergestellt. 2017 soll noch die Terrasse draußen neu gebaut werden. Außerdem will der Wirt Kochkurse anbieten. (szo)

