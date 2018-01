Genussklettern mit den Blog-Biestern Starke Frauen und eine Skitour übers Meer sind zentrale Themen des neuen Outdoor-Magazins.

Im aktuellen Sandsteinblogger-Magazin geht es diesmal auch um den Genuss. © Repro: SZ

Sächsische Schweiz. Wer einen Gipfel in der Sächsischen Schweiz erklettert hat, braucht in den meisten Fällen oben erst mal eine Pause. Mit dem bloßen Verschnaufen wollen es Dana, Sophie und Daniela aber nicht belassen. Sie nennen sich die Blog-Biester und wollen auf dem Gipfel nicht nur die Aussicht genießen, sondern auch genüsslich speisen und sagen deshalb der Einfallslosigkeit der Rucksackverpflegung den Kampf an. Sie holen Kochgeschirr und allerlei Köstlichkeiten auf den Felsen nach. Dort wollen sie Habermus speisen, nach Hildegard von Bingens Rezept. Und das schmeckt immer noch am besten, wenn es frisch zubereitet wird. Zuvor müssen die Frauen aber tatsächlich stark sein …

Mit dem Gaskocher geht auch US-Bestsellerautorin Cheryl Strayed in die Berge. In der neusten Ausgabe vom Sandsteinblogger, dem 122 Seiten starken Outdoor-Magazin für die Sächsische Schweiz, berichtet sie in einem sehr persönlichen Interview, was sie in die Wildnis zieht und warum sie das ganz allein genießen kann.

Die Kunst des Weglassens





Was nimmt man alles mit auf eine Wanderung? Worauf kann man getrost verzichten? Der SZ-Redakteur und erfahrene Pilger auf dem Jacobsweg Ulli Wolf berichtet von seinen Erfahrungen. Seine optimale „Pilgerpackung“ wiegt inzwischen inklusive Rucksack nur noch knapp zwölf Kilogramm. Er hat akribisch aufgelistet, worauf er aber nie verzichten würde. Es ist sozusagen die Kunst des Weglassens.

Bei den Klettergipfeln steht diesmal „Sachsens wildeste Ecke“ im Fokus eines Selbstversuchs. Gemeint ist das Klettern an der Westkante des berühmtesten Tafelbergs, dem Lilienstein. Dabei kommt auch Altmeister Bernd Arnold zu Wort.

Zu Fuß über die Ostsee kann man im Winter im Norden Schwedens gehen. Das ist einer der vielen Geheimtipps in dem Magazin. Autor Hartmut Landgraf hat sich dafür Ski untergeschnallt. Für dieses einzigartige Outdoor-Erlebnis hat er einen Gepäckschlitten beladen und ihn kilometerweit auf die Insel Degerön gezerrt – eine Woche allein im Eis. Auf dem Weg übers Meer gab es im wahrsten Sinne des Wortes Höhen und Tiefen zu überwinden.

