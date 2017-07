Genuss mit Parkblick Das Restaurant am Golfplatz Possendorf wird jetzt von Spitzenkoch Mario Pattis betrieben. Zu Bannewitz hat der Profi einen besonderen Bezug.

Das Restaurant Parkblick wird seinem Namen gerecht. Mario Pattis hat zusammen mit Katrin Pattis den Betrieb des Lokals am Possendorfer Golfplatz übernommen. Katrin Pattis empfängt die Gäste vor Ort.

Qualität auf den Teller bringt Küchenchef Alexander Nagler.

Dieser Ausblick erinnert an Urlaub. Und irgendwie ist es das auch. Auf der Terrasse des Restaurants Parkblick in Possendorf lässt es sich aushalten. Neu ist das Lokal mit der besonderen Lage am Golfplatz nicht. Die Betreiber sind es. Obwohl Feinschmecker sie bereits kennen dürften.

Seit diesem Frühjahr steht der Name Mario Pattis für den Betrieb des Restaurants in dem Bannewitzer Ortsteil. Pattis, der sich als Spitzenkoch einen Namen machte, beköstigt bereits die Gäste in der Gläsernen Manufaktur Dresden und eröffnete vor Kurzem auch die Genuss-Lounge in Wildberg im Meißner Landkreis.

Dort ist Mario Pattis auch weiterhin hauptsächlich präsent. Das Restaurant am Golfclub Dresden Elbflorenz in Possendorf führt „seine Katrin“, wie er sagt. Privat sind die beiden schon länger geschieden. Im Beruf weiterhin vereint. Daraus machen sie keinen Hehl. Und der 48-Jährige ist voll des Lobes: „Sie bringt viel Engagement mit und überzeugt mit ihrer Herzlichkeit“, sagt er. Diese Chemie stimmt, auch die zum neuen Restaurant. Katrin Pattis fühlt sich in Possendorf angekommen. Man habe die Akzeptanz der Golfer. Man kennt sich mittlerweile. Hin und wieder wird der Dresdnerin sogar das Du angeboten. „Es gibt kein schöneres Kompliment für unsere Arbeit“, sagt die sympathische 47-Jährige.

Mit dem Restaurant am Golfclub Dresden Elbflorenz in Possendorf haben sich die zwei einen Wunsch erfüllt. Die Symbiose Golf und Gastronomie sei schon länger ein Thema gewesen, erzählt Mario Pattis. Obwohl er selbst noch nie mit dem Golfschläger auf dem Rasen stand. Er habe zwischenzeitlich mit dem Lokal am Golfplatz in Herzogswalde geliebäugelt. Die Entscheidung fiel aber auf Possendorf. „Das Gefühl hat hier gepasst“, sagt er. Und ganz fremd ist ihm der Ort auch nicht. Mario Pattis ist in Bannewitz aufgewachsen und in Freital zur Schule gegangen. Sein Elternhaus steht quasi nur einen Katzensprung vom Restaurant entfernt im Poisental.

Allen Heimatgefühlen zum Trotz steht Pattis mit dem Restaurant Parkblick vor einer Herausforderung. Die Vorgänger sind mit der Gastronomie gescheitert. Da müsse man sich schon fragen, warum, sagt er. Hinzu komme das sehr spezielle Publikum, das hier verkehrt. „Der Golfer ist wahnsinnig anspruchsvoll“, weiß Katrin Pattis, die sich in dem vier- bis fünfköpfigen Team um das Wohl der Gäste kümmert. Nicht, dass dieser Anspruch für gourmetgewöhnte Gastronomen ein Problem wäre. „Die Golfer sind nett“, erzählt sie und schmunzelt: Sie zu verstehen, sei aber ein Lernprozess gewesen. Die Mitglieder des Golfclubs, die hier regelmäßig den Rasen bespielen, kämen in erster Linie zum Golfen und nicht zum Essen. Ein teures Vier-Gänge-Menü würden sie eher selten verlangen. Und nur weil das Golferpublikum in der Regel finanziell in guter Stellung ist, müssten nicht unbedingt extravagante Soßenspiegel und lauter übereinander geschichtete Köstlichkeiten auf dem Teller liegen.

Am Golfplatz wie zu Hause

Stattdessen sind es Kleinigkeiten, die bei den Sportlern auf den Tisch kommen. Currywurst zum Beispiel. Dann aber nicht irgendeine. „Sie muss schon gut sein“, sagt Katrin Pattis. Und allzu viel kosten sollte sie auch nicht. Die Golfer, erzählt die erfahrene Gastronomin, wollen nicht nur Qualität aus der Küche, sie wollen sich gut aufgehoben und betreut wissen. Am Golfplatz ist man auch irgendwie zu Hause.

Die großen Menüs werden eher abends gekocht. Da kommt nicht nur Golferpublikum. Vor allem auf die Bannewitzer, Possendorfer und all die gut essen Wollenden ringsum haben es die Gastronomen abgesehen. „Wir sind für alle da“, sagt Katrin Pattis. Sie weiß um die Hemmschwelle, die es für potenzielle Gäste geben mag. Die Vorbehalte, hier würden nur die oberen Zehntausend einkehren, müssen ausgeräumt werden. „Wir möchten, dass sich alle Gäste hierher trauen und feststellen, hier sitzt man schön und so teuer ist es nicht.“ Die dazugehörige Scheune sei ein toller und auch ein beliebter Veranstaltungsort und in dieser Art kaum ein zweites Mal in der Umgebung zu finden. Ein Pluspunkt. Für die gute Kulinarik ist übrigens Küchenchef Alexander Nagler zuständig. Der 26-Jährige sei für das Restaurant ein Glücksgriff, ein Koch voller Ideen und mit Anspruch, so Pattis. Ob irgendwann auch ein Stern vor der Küche im Possendorfer Parkblick hängt, sei dabei zweitrangig.

Damit sich künftig nicht nur Golfspieler an die Tische im Restaurant setzen, wollen sich die Gastronomen auch auf die Einwohner ringsum konzentrieren. Die sind schließlich auch wichtig für die Nebensaison. Weihnachten und Silvester, verrät Katrin Pattis, wird auf jeden Fall gekocht.

Restaurant Parkblick, Ferdinand-von-Schill-Straße 4a, Possendorf. Reservierungen unter Telefon 035206 22904.

