Genuss-Festival im Spreewald Im Kurort Burg sind am Wochenende Lausitzer Sterneköche vertreten. Auch für die Kinder gibt es ein Programm.

Die einmalige Biosphärenlandschaft bei Burg im Spreewald bietet eine tolle Aussicht. Auch interessante Spezialitäten kommen von dort. © dpa

Beim ersten großen Genuss-Festival „Quark & Leinöl“ im Spreewaldkurort Burg am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. August, 10 bis 18 Uhr, schwingen vier Lausitzer Spitzenköche den Löffel. „Bei einer Reise in die Vergangenheit mit Schauvorführungen traditioneller Spreewälder Handwerkstechniken sind Sternekoch Oliver Heilmeyer, der Brandenburger Spitzenkoch Marco Giedow, Spreewaldkoch Peter Franke und TV-Lieblingskoch Jörg Thiele mit dabei“, sagte Geschäftsführer Jörg Ackermann von der Cottbuser pool production GmbH der SZ. Sie stellen in Kochshows typische Gerichte mit Quark und Leinöl sowie regionalen Zutaten vor.

Mit dabei sind auch Schauhandwerk und niedersorbisch-wedisches Brauchtum von über 50 Händlern und Ausstellern aus mehreren Bundesländern. Sieben von ihnen kommen aus dem Freistaat Sachsen, unter anderem der Land-Forst-Gartenbau „Kleiner Waschbär“ aus Laubusch im Landkreis Bautzen und die Blaudruckwerkstatt GmbH aus Pulsnitz. Kleine Besucher können sich besonders spielerisch bei den traditionellen sorbisch-wendischen Bräuchen, wie Hahnschlagen, Hahnrupfen oder Froschkarren ausprobieren oder die Grundlagen des Kalligraphierens erlernen. Das Festival für Land und Genuss „Quark & Leinöl“ ist der Auftakt zu einer Festwoche des Amtes Burg und des 25. Heimat- und Trachtenfestes vom 25. bis 27. August. (kay)

Genuss-Festival „Quark & Leinöl“, 19. und 20. August, 10-18 Uhr, Eintritt sieben Euro, ermäßigt sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre Eintritt frei

