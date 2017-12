Genug Schnee für die Langläufer 18 Zentimeter Neuschnee sind seit Montag in Zinnwald gefallen. Nun ist die bange Frage: Bleibt er auch liegen?

Es liegt derzeit genügend Schnee für Skilangläufer. © Archivfoto: Peter Kuner

Zinnwald. Die Meldung vom Wetterverein Zinnwald hat Skifans gefreut. Am Dienstagmorgen lagen in Zinnwald 25 Zentimeter Schnee, davon waren 18 Zentimeter frisch gefallen. Damit gab es keine Zweifel mehr. Im Kammgebiet des Osterzgebirges ist Skilanglauf möglich.

Die Loipenbullys haben auch bereits ihre Touren gemacht und auf verschiedenen Wegen den Schnee plattgefahren, wie das Tourist-Info-Büro der Stadt Altenberg informierte. Die Schneisen 28, 30 und 31, der I-Flügel und der K-Flügel sowie der Moorweg, der Kreuzweg und Teile vom Alten Zaunhäuser Weg sind für die Skifahrer vorbereitet worden. Die durchschnittliche Schneehöhe beträgt zehn Zentimeter.

Etwas Sorgen machte den Wintersportlern aber die Temperatur, denn die stieg seit Montag an. In Zinnwald hat sie am Dienstagvormittag die Null-Grad-Grenze überschritten. „Wir hoffen jetzt, dass nicht zuviel Regen fällt. Denn zum Wochenende hin soll es wieder kälter werden. Wenn der Pappschnee, der jetzt liegt, dann richtig durchfriert, wäre das eine Supergrundlage für den Wintersport“, sagte Wetterbeobachter Lars Wagner vom Deutschen Wetterdienst in Zinnwald.

Autofahrer auf den Straßen im Kammgebiet mussten zwar aufpassen, weil die Straßen matschig waren. Aber sie hatten keine Probleme mit Schneewehen, obwohl zeitweise böiger Wind mit Windstärke fünf herrschte. Der Pappschnee blieb liegen und wurde nicht durch die Luft gewirbelt.

