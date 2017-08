Genug Löschwasser für den Ernstfall Mit der neuen Zisterne ist Berthelsdorf jetzt gut für einen Brandeinsatz gerüstet.

Alexander Nawrath (l.) und Ronny Kaschel von der Berthelsdorfer Feuerwehr testen den Anschluss an die Zisterne. © Foto: Stadt Neustadt

Läuft‘s? Diese Frage stellten sich die Kameraden der Ortsfeuerwehr in Berthelsdorf am Dienstagnachmittag. Die neue Löschwasserzisterne auf dem Folgenweg wurde an diesem Tag eingeweiht und getestet. Fazit: Läuft. Die Zisterne wurde nach dreimonatiger Bauzeit Anfang August fertiggestellt. Dort stehen für den Ernstfall nun dauerhaft 200 Kubikmeter Wasser für einen möglichen Brandeinsatz zur Verfügung. „Die hoffentlich niemals eingesetzt werden müssen“, resümiert Bürgermeister Peter Mühle (NfN). (SZ/nr)

