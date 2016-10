Genug Impfstoff vorhanden Die Engpässe im Vorjahr sollten sich nicht wiederholen. Dennoch fürchten viele Nebenwirkungen der Spritzen.

Ein kleiner Piks, der vor schwerer Krankheit bewahren kann. Jetzt ist die beste Zeit für die Grippeschutzimpfung. © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Ersten hat es erwischt. Husten, Schnupfen, Heiserkeit gehen um im Landkreis. Und die gefürchteten Grippeviren. In Sachsen gibt es bereits mehrere an Influenza Erkrankte. Vorbeugen lässt sich durch eine Schutzimpfung. Dem Gesundheitsportal Onmeda zufolge die einzige nachweislich effektive Maßnahme. Meldungen über die geringe Wirksamkeit – bedingt durch den sich schnell wandelnden Virus – lassen allerdings manchen zweifeln, ob das Ganze überhaupt Sinn macht.

Dass deshalb weniger Leute zum Impfen gehen, sei eher nicht der Fall, heißt es aus den Praxen zwischen Meißen und Radebeul. Die Impfung wäre gut nachgefragt. Wer verunsichert ist, solle sich unbedingt an seinen Hausarzt wenden, so die Empfehlung der Ärzte.

Ein reichliches Drittel der Patienten, die regelmäßig bei ihm erscheinen, lässt sich impfen, sagt Allgemeinmediziner Stephan Rohloff aus Coswig. Mancher komme nur wegen der Impfung. Zu der er grundsätzlich rät, weil der Geimpfte auch für seine Umgebung Gutes tut und Nicht-Geimpfte, beispielsweise Kinder unter einem halben Jahr, davon profitieren. Rohloff spricht von der sogenannten Herdenimmunität. Er empfiehlt, sich die Impfung jetzt zu holen. Da der Schutz etwa ein halbes Jahr anhält, reiche er bis zu den oftmals durch einen Grippehöhepunkt gekennzeichneten Monaten März und April. Wenn nichts dagegen spricht – ein fieberhafter Infekt oder Allergien gegen Impfstoff-Bestandteile – kann sich jeder gleich bei ihm impfen lassen. Genügend Impfstoff sei vorhanden.

Das bestätigt auch das Sozialministerium. In der vergangenen Grippesaison hatte es dagegen Engpässe gegeben. Diese ist aber auch noch aus einem anderen Grund bemerkenswert. In Sachsen starben 14 Menschen an den Folgen der Grippe. Zudem erkrankten 2015 allein im Landkreis Meißen 739 Personen. 2014 waren es gerade mal 18. Den starken Anstieg erklären Experten unter anderem damit, dass Virenstämme dazukommen oder sich verändern können, die aktuellen Impfstoffe aber schon zu Jahresanfang ermittelt werden, um sie rechtzeitig produzieren zu können. Einen 100-prozentigen Schutz gebe es daher für diese eine spezielle Grippe.

Wer keinen Hausarzt hat, der kann sich die kostenfreie Impfung auch im Kreisgesundheitsamt in Meißen holen. Allerdings steht der Impfstoff dort nur begrenzt zur Verfügung, so der stellvertretende Amtsarzt Detlef Hammitzsch. Die Mehrzahl der Landkreisbewohner lässt sich beim Hausarzt impfen, sagt Kreispressesprecherin Kerstin Thöns. Das Amt impft auf Nachfrage außerdem in Unternehmen, auch im Landratsamt selbst. „Die Grippeschutzimpfung garantiert keine schnupfen- und hustenfreie Herbst- wie Winterzeit, doch sie schützt vor der gefährlichen Virusgrippe mit nicht kalkulierbaren Nebenwirkungen und Folgen“, sagt Vizeamtsarzt Hammitzsch. Meldungen über Grippefälle im Kreis gibt es derzeit noch nicht, so Thöns.

Damit das so bleibt, wird die Schutzimpfung auch in der Radebeuler Praxis von Dr. Synke Meuten angeboten. Einen Extra-Termin muss sich niemand erst holen, sagt eine Schwester. Viele Patienten hätten das schon genutzt.

Dr. Christian Wallmann aus Moritzburg impft seit Anfang September gegen die Grippe, bisher über 240 Patienten. Impfzeit ist bei ihm bis Weihnachten. Alle sollten sich impfen lassen, so sein Rat. Zu ihm kämen dafür Menschen aller Altersgruppen. Besonders gefährdet seien junge Leute mit viel Kontakt zu anderen, in Kita, Schule und Sportverein. Schwangere sollten sich ebenfalls immunisieren lassen. Nicht vergessen werden dürfe, dass die Impfung nur die eine Saison lang schützt.

In der Praxis von Kinderärztin Vera Scharfe in Radeburg läuft die Immunisierung seit drei Wochen und noch so lange, wie Bedarf besteht. „Wir impfen jeden Tag. Auch Eltern“, sagte eine Schwester. Die Hälfte der Patienten lasse sich impfen. Die Impfung könne Nebenwirkungen haben wie andere Impfungen, so Fieber und Anschwellen der Einstichstelle. Einen extra Impftag gibt es nicht. Etwas anders handhabt eine Weinböhlaer Hausarztpraxis das. Dort wird zwar auf Wunsch auch sofort geimpft, doch speziell für Grippeschutzinteressenten noch an einem November-Sonnabend geöffnet.

Dr. Annette Weidhase aus Boxdorf hat keinen besonderen Impftermin festgelegt. Sie bietet die Immunisierung von August bis Februar an. 50 bis 70 Prozent ihrer Patienten nutzen das, vor allem Rentner. Weidhase empfiehlt die Impfung allen Risikogruppen. Bis jetzt habe sie noch keine Nebenwirkungen gesehen.

Wer sich zur Grippeimpfung entschließt, sollte wissen, dass es etwa 14 Tage dauert, bis der Körper den Schutz gegen die Infektion aufgebaut hat.

zur Startseite