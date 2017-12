Genug Impfstoff gegen Grippe Bisher sind im Kreis nur wenige Krankheitsfälle gemeldet worden. Doch die Hoch-Zeit der Viren steht erst noch bevor.

© Symbolfoto: dpa

Döbeln/Freiberg. Bis Anfang Dezember sind im Landkreis Mittelsachsen neun Grippefälle nachgewiesen worden. Zuletzt gingen zwei Labormeldungen im Gesundheitsamt Mittelsachsen ein. Nachgewiesen worden ist in diesen beiden Fälle der Influenza-Virus Typ A. Aufgetreten sind im Landkreis bisher beide Typen, sowohl A (3) als auch B (6).

Mehr Patienten im Januar

„In diesem Jahr ist noch nicht von einer Grippewelle zu sprechen“, sagt Dr. Annelie Jordan, Amtsärztin im Gesundheitsamt Mittelsachsen. In der Regel entwickle sich diese erst im Januar sowie Februar. Eine Vorausschau, was auf den Kreis zukomme, könne Jordan nicht geben. „Zurzeit haben wir auf der Nordhalbkugel eine leicht steigende Tendenz, auf der Südhalbkugel sinkt sie gerade“, erklärt die Medizinerin. Wie viele Mittelsachsen tatsächlich seit dem Beginn der Grippesaison, der auf Anfang Oktober fällt, an dem Virus erkrankt sind, lasse sich ebenfalls nicht sagen. Die neun nachgewiesenen Fälle seien nicht alle. „Nicht jeder Arzt macht bei jedem Patienten einen Abstrich und lässt die Proben überprüfen“, erklärt Jordan. Aber anhand der nachgewiesenen Fälle lasse sich trotzdem erkennen, ob eine Welle vorliege oder nicht. Die Grippesaison im vergangenen Jahr sei mit rund 1 600 Nachweisen sowie fünf Todesfällen heftig gewesen, bewertet die Amtsärztin. Auch in der Saison 2014/15 sei dies ähnlich gewesen.

Mangel an Impfstoffen im Sommer

Nach wie vor rät die Ärztin zur Grippeschutzimpfung. Zwei Wirkstoffe lägen in dieser Saison vor, ein dreifacher sowie ein vierfacher. Zu Beginn der Saison sei lediglich der Dreifachimpfstoff von den Krankenkassen bezahlt worden, den Vierfachimpfstoff habe es nur kostenlos beim Gesundheitsamt gegeben. Knapp 20 Euro seien an Kosten beim Arzt auf die Patienten zugekommen. „Die Lage war sehr undurchsichtig. Inzwischen haben die gesetzlichen Krankenkassen eingelenkt und auch die Impfkommission empfiehlt inzwischen den Vierfachimpfstoff“, erklärt die Amtsärztin.

Einen Mangel an Impfstoffen geben es zurzeit nicht, wie Dr. Annelie Jordan sagt. „Es ist ausreichend vorhanden, auch im Bereich der Grippe“, so die Amtsärztin. Das war aber nicht immer so in diesem Jahr. „Im Sommer hat es Impfstoffengpässe gegeben. Ich kann aber nicht klar sagen, woran dies gelegen hat“, ergänzt Jordan.

zur Startseite