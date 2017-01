Genügend Betten für Obdachlose Die Mitarbeiter der Bautzener Notunterkunft sind auf den Winter vorbereitet – und bieten jetzt auch sonntags ihre Hilfe an.

Auch in den nächsten Tagen sollen die Temperaturen im frostigen Bereich bleiben. © Jens Böhme

Die Mitglieder des Brücke-Vereins bieten Obdachlosen der Stadt Bautzen jetzt auch am Sonntag eine Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Zwischen 8 und 14 Uhr können Bedürftige dann das Haus der Begegnung besuchen. Das Gebäude nahe der Heilig-Geist-Brücke wird genauso wie die Notunterkunft an der Äußeren Lauenstraße vom Verein betrieben. Obdachlose können dort nicht nur einen Tee trinken. „Es geht auch darum, gemeinsam etwas zu unternehmen“, erklärt Matthias Nagel, Geschäftsführer des Brücke-Vereins.

Schon seit Oktober haben die Mitarbeiter zudem die Öffnungszeiten der Notunterkunft verlängert. Wohnungslose können bereits ab 17 Uhr das Notquartier für die Nacht aufsuchen. In den Sommermonaten öffnet die Unterkunft erst um 19 Uhr. Gegen 7.30 Uhr müssen die Obdachlosen das Quartier aber wieder verlassen haben.

Bei den eisigen Temperaturen, die derzeit herrschen, ist das Nachtquartier für Obdachlose besonders wichtig. „Es ist aber nicht so, dass bei Kälte plötzlich viel mehr Menschen zu uns kommen“, erklärt Matthias Nagel. Pro Nacht suchen circa fünf Personen die Unterkunft auf. Neulich seien es zwölf Obdachlose gewesen. „Aber am nächsten Tag waren es wieder weniger“, erklärt Nagel. Er ist sich sicher, dass es genügend Betten in der Notunterkunft gibt.

Der Brücke-Verein in Bautzen besteht seit 25 Jahren. Die Mitglieder helfen nicht nur Menschen ohne Dach über dem Kopf. Sie unterstützen auch Gefangene nach der Haftentlassung. (SZ/mho)

