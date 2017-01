Gensheimers Trauer Der Kapitän reist zur Beerdigung seines Vaters, ohne ein Duell bei der Handball-WM zu verpassen.

Er spielt bisher ein starkes Turnier: Uwe Gensheimer. © dpa

Auf dem Weg zum erhofften Titel können die deutschen Handballer auch für die restliche Weltmeisterschaft auf Uwe Gensheimer bauen. „Er verpasst keine Partie“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Montag im Mannschaftshotel in Rouen. Zwar reise der Linksaußen zur Beerdigung seines Vaters nach Mannheim. „Aber wann er wo und wie hinfährt, das geht keinen was an.“

Rückraumspieler Paul Drux fällt aufgrund seiner Knöchelblessur aus dem Chile-Spiel dagegen für das nächste Spiel am Dienstag ab 17.45 Uhr gegen Saudi-Arabien aus. „Es ist zum Glück nur leicht geschwollen. Die Physios haben da echt gut reagiert. Es sollte schnell besser werden“, sagte Drux. Bundestrainer Dagur Sigurdsson erwartet, dass der 21-Jährige für das Duell am Mittwoch ab 17.45 Uhr gegen Weißrussland wieder bereit steht.

Von noch größerer Bedeutung dürfte für ihn aber sein, dass er in allen Partien auf seinen Kapitän zurückgreifen kann. Für das junge deutsche Team ist Gensheimers Anwesenheit von enormer Bedeutung. Trotz des Schicksalsschlags innerhalb seiner Familie spielt der Weltklasse-Linksaußen bisher ein starkes Turnier, überragte beim 27:23-Auftakterfolg gegen Ungarn mit 13 Toren und agiert besonders auch außerhalb des Spielfeldes als Leitfigur der DHB-Auswahl. „Er dirigiert die Jungs in der Abwehr, macht sie heiß und ist ein richtig guter Typ. Es ist extrem wichtig, dass er da ist“, sagte Teammanager Oliver Roggisch.

Mit einem weiteren Sieg wäre die DHB-Auswahl bereits sicher im Achtelfinale. Nach dem 35:14-Triumph gegen Chile ist sie auch gegen Saudi-Arabien Favorit. „Wir sind vom Papier her klar besser. Daher ist ein Erfolg natürlich Pflicht, und wir gewinnen das auch“, sagte Sigurdsson. (dpa)

