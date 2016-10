Genschmar tritt aus FDP-Vorstand zurück

Die Affäre um den Verein „Dresdner Bürger helfen Obdachlosen und Bedürftigen“ hat personelle Konsequenzen bei der FDP. Stadtrat Jens Genschmar ist als Mitglied im Parteivorstand zurückgetreten. Er war Mitbegründer des Vereins. Dessen Chef, Ingolf Knajder, hatte bei Facebook geschrieben: „Solchen Menschen wünsche ich den baldigen Tod und nichts anderes.“ Dies richtete sich gegen den Chef der Dresdner Tafel, Andreas Schönherr. Dieser lehnte eine Zusammenarbeit ab, weil der Verein nur Dresdner Obdachlose unterstützen und so ausländische Bedürftige ausbooten wolle (SZ berichtete).

Der FDP-Vorstand forderte öffentlich eine Distanzierung von Genschmar zu den Äußerungen. „Ich bin enttäuscht“, begründet Genschmar den Rücktritt. „Da mit mir vorher nicht geredet wurde, sehe ich das Vertrauensverhältnis dauerhaft gestört.“ Er räumt allerdings auch ein, dass er bei der Vorstandssitzung gefehlt und sich nicht abgemeldet habe. Er habe mit so einer Reaktion nicht gerechnet. „Ich stand ja bereits vorher in der Kritik, wegen meiner Besuche am Rande von Pegida. Da hat sich der Vorstand hinter mich gestellt.“ Er habe mit Vereinschef Knajder gesprochen und ihm gesagt, dass er dessen Worte „unpassend“ fand. „Aber Herr Knajder hat sich bei Facebook dafür auch entschuldigt.“ (SZ/awe)

