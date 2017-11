Genossenschaftsbau in Striesen wächst

Unter dem Stichwort Barrierefreiheit baut die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) auf der Haydnstraße 17 in Striesen. Die Genehmigung kam im Juni. Derzeit sind die Handwerker mit sogenannten Vorbauarbeiten beschäftigt. Der zukünftige Neubau auf der Haydnstraße nimmt damit langsam Gestalt an. Wo vor wenigen Wochen noch eine große Baugrube klaffte, sind nun bereits die Rohbauarbeiten des Untergeschosses abgeschlossen. Bis Mitte November soll auch das Erdgeschoss stehen, so Unternehmenssprecherin Julia Grotjahn. Die gesamte Außenhülle soll im Februar fertig werden. Neben den Rohbauarbeiten werden die Elektro- und Lüftungsleitungen verlegt.

Vierzehn Wohnungen sollen gebaut werden, auch hier in unterschiedlichen Größen. Geplant sind sechs Vierraum-, sechs Dreiraum- und zwei Zweiraumapartments mit Fahrstuhl. Ab Januar können sich Interessenten für eine Wohnung bewerben. Eine Zu- oder Absage bekommen sie bis April. Zum ersten Mal in der neuen Wohnung schlafen können die neuen Mieter wahrscheinlich im Sommer 2018. Strom bekommen die Bewohner über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. (SZ/jv)

