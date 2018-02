Genossenschaft setzt eins drauf In Johannstadt und Striesen entstehen 2018 etliche Wohnungen. Dafür muss nicht immer ein neues Haus gebaut werden.

Im Sommer sollen die ersten Mieter in den Neubau an der Haydnstraße einziehen. © Christian Juppe

Dass Wohnungen in Dresden Mangelware sind, ist ein offenes Geheimnis. Die Genossenschaften reagieren mittlerweile. So auch die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ), die im Dresdner Osten nicht nur auf Neubauten setzt.

Mehr Wohnungen einfach oben drauf

Mit ihrem ersten „Oben-angekommen“-Projekt auf der Blasewitzer Straße 28 bis 34 wurde die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) 2017 fertig, jetzt folgen weitere. Bei schon gebauten Häusern werden neue Etagen aufgestockt, um mehr Wohnraum zu schaffen. Ab März starten die Arbeiten auf der Blasewitzer Straße 36 bis 42, so Sprecherin Julia Grotjahn. Zwei Geschosse werden oben drauf gebaut, inklusive eines Fahrstuhls. Damit entstehen 15 neue Wohnungen. Fertig werden sollen die Bauarbeiten Ende September 2019. Gleich nebenan plant die Genossenschaft ein weiteres Projekt. Auch auf die Häuser an der Blasewitzer Straße 44 bis 50 wird eine Etage aufgestockt, so dass acht neue Wohnungen entstehen. Hier geht es im März los und die Arbeiten dauern bis 2019.

Wohnungen in der Johannstadt

Halbzeit ist beim Neubau-Projekt in der Johannstadt an der Ecke Striesener/Thomaestraße. Die Rohbauarbeiten sind vom zweiten Tiefgeschoss bis zum dritten Obergeschoss abgeschlossen. Wenn alles nach Plan läuft, soll im März der Rohbau fertig sein. Es entstehen eine Fünfraumwohnung, fünf Vierraumwohnungen, 16 Dreiraumwohnungen sowie zwei Zweiraumwohnungen. Im Erdgeschoss soll eine Ladenzone mit Geschäften gebaut werden, in der ersten Etage sind Büros geplant. Ab April können sich Interessenten für eine Wohnung bewerben. Bis zum Herbst werden diese dann vergeben. Anfang 2019 können die ersten Bewohner ihr Heim beziehen. Für die Miete müssen die künftigen Bewohner mehr zahlen als der Durchschnitts-Genossenschaftler. Sie liegt bei 9,50 Euro kalt pro Quadratmeter. Die Mieten in den Dresdner Genossenschaften liegen zwischen 3,80 Euro pro Quadratmeter für eine einfache Wohnung in Gorbitz, bei 4,60 Euro für eine in Prohlis. In ganz Dresden bei 5,40 Euro pro Quadratmeter.

Neubau an der Haydnstraße 17

Barrierefreiheit ist das Motto der WGJ auf der Haydnstraße 17. Noch im Februar sollen die Rohbauarbeiten des Neubaus fertig werden. Die Fenster werden ab März montiert. Insgesamt vierzehn Wohnungen sollen gebaut werden, in unterschiedlichen Größen. Geplant sind: Sechs Vierraumwohnungen, sechs Dreiraumwohnungen und zwei Zweiraumwohnungen mit Fahrstuhl. Derzeit können sich Interessenten für eine Wohnung bewerben. Eine Zu- oder Absage bekommen sie bis April. Zum ersten Mal in der neuen Wohnung schlafen können die neuen Mieter wahrscheinlich im Sommer. Die Miete liegt auch hier bei durchschnittlich 9,50 Euro pro Quadratmeter kalt.

Die Kosten für die Bauprojekte

Für die drei Projekte Aufstockung an der Blasewitzer Straße, die Neubauten an der Striesener/Ecke Thomaestraße sowie an der Haydnstraße investiert die WGJ insgesamt rund 13 Millionen Euro. Dazu kommen noch mal rund drei Millionen für die Aufstockungsprojekte an der Blasewitzer Straße, die aktuell beginnen.

Der Bestand wird saniert

Rund 9,6 Millionen sollen 2018 in die Instandhaltung der Wohnungen investiert werden. 38 Treppenhäuser werden saniert. Dazu zählen unter anderem Malerarbeiten, die Erneuerung der Treppengeländer und der Elektrik. Die Fassaden von 14 Objekten werden außerdem neu gestrichen und Leerwohnungen saniert.

