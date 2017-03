Genossenschaft saniert weiter Im Musikerviertel werden Teile der Wohnblöcke verschönert. Die Arbeiten ziehen sich noch mehrere Monate hin.

Im Musikerviertel werden Balkons saniert. © Eric Weser

Die Wohnungsgenossenschaft Gröditz setzt seit dieser Woche die Sanierung der Balkons und der Fassaden an der Franz-Liszt-Straße fort. Das Vorhaben war im vorigen Sommer gestartet und umfasst Arbeiten an den Wohnblöcken Lisztstraße 6 bis 15 und Mozartallee 2 bis 8. Nach eigenen Angaben investiert das Unternehmen knapp 600 000 Euro in die Maßnahme, die bis etwa Juni andauern soll. (SZ/ewe)

