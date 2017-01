Genossenschaft reißt Wohnhäuser ab Gleich zwei Blöcke sollen in diesem Jahr verschwinden. Andere will der Vermieter dagegen sanieren.

Die Wohnungsgenossenschaft Riesa wird in diesem Jahr etwa 5,2 Millionen Euro in Baumaßnahmen investieren. Das teilte die Genossenschaft jetzt ihren Mietern mit. Dabei sollen auch zwei Blöcke aus dem Portfolio des Großvermieters verschwinden: Geplant sei der Abriss der Häuser Rudolf-Harbig-Straße 10-16 und Clara-Zetkin-Ring 14-15. Der Karl-Marx-Ring 10-16 soll dagegen nicht abgerissen werden, sondern von sechs auf drei Etagen zurückgebaut werden. Im Zuge dieser Arbeiten sollen auch Balkone angebaut und der Grundriss der Wohnungen verändert werden.

Andere Standorte will die Wohnungsgenossenschaft aufwerten. Investiert werden soll unter anderem im Objekt an der Oststraße. Außerdem sollen noch in diesem Jahr die ersten Mieter an der Heinz-Steyer-Straße einziehen. Dort wird bereits seit April 2016 gebaut. Statt den Wohnblock wie ursprünglich geplant abzureißen, investiert die Wohnungsgenossenschaft nun etwa 2,3 Millionen Euro in die Sanierung. (SZ)

