Genossenschaft baut Mietshäuser Jetzt noch Wiese, bald Baustelle: An der Wurgwitzer Straße in Freital entstehen 40 neue Wohnungen.

Die Wohnungsgenossenschaft Gewo baute erst in Pesterwitz drei Mehrfamilienhäuser an der Dölzschener Straße. Die sind fertig, hier ein Archivbild vom März. © Andreas Weihs

Die Freitaler Wohnungsgenossenschaft Gewo plant eine weitere Millioneninvestition. An der Wurgwitzer Straße/Ecke Gustav-Klimpel-Straße will die Gewo drei neue Mietshäuser errichten. Das teilte Friederike Ebert vom Vorstand mit. Das Baufeld ist derzeit noch eine Wiese rechts der Wurgwitzer Straße in Fahrtrichtung bergauf gesehen.

Es geht um etwa 40 Einheiten, von der Zwei-Raum-Wohnung bis zur Vier-Raum-Wohnung. „Die genauen Zuschnitte werden derzeit geplant und sollen bis Jahresende vorliegen“, sagt Ebert. Alles zusammengerechnet entstehen 3 500 Quadratmeter Wohnfläche. Die maximalen Wohnungsgrößen sollen bei 100 Quadratmeter liegen. Damit wolle man sowohl kleine Haushalte als auch Familien ansprechen und eine bunte Mischung an Mietern erhalten, sagte Ebert. Spatenstich soll im Frühjahr 2018 sein. Unter den Häusern entsteht eine Tiefgarage. Die Quadratmeterpreise werden wohl um die neun Euro liegen.

Die Gewo ist derzeit von allen Freitaler Vermietern die aktivste beim Wohnungsneubau. In Pesterwitz hat die Genossenschaft kürzlich drei Wohnhäuser mit 21 Mieteinheiten fertiggestellt, die ersten Bewohner sind dort Anfang Oktober eingezogen.

Im September war zudem Spatenstich in Bannewitz für vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 32 Wohnungen. Aktuell verfügt die Gewo über einen Bestand von rund 2 400 Wohnungen. Die Nachfrage nach Neubauwohnungen im Raum Freital sei hoch, heißt es beim Vermieter.

zur Startseite