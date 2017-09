Genießen im Fürst-Pückler-Park Am Sonntag laden die Landesgruppe Sachsen des Pomologenvereins und die Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ zum Apfel- und Genusstag in die Orangerie des Fürst-Pückler-Parks in Bad Muskau ein. Wer lieber tanzt als kostet, findet hier etwas: www.sz-veranstaltungskalender.com.

Am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, können Besucher des Apfel- und Genusstages in der Orangerie des Fürst-Pückler-Parks die Vielfalt von Obst kennenlernen, unbekannte Obstsorten fachmännisch bestimmen lassen oder einfach einen entspannten Sonntag mit kulinarischen Leckereien in historischer Umgebung verbringen. Experten des Pomologenvereins stehen für die kostenlose Bestimmung von mitgebrachten Apfel- und Birnensorten zur Verfügung. Eine Ausstellung von über 200 Obstsorten wird zu sehen sein. Herzhafte Spezialitäten, Kaffee und Kuchen hat die Obermühle Görlitz im Angebot, die Apfelschmiede Striese bietet frische Obstsäfte. Außerdem gibt es eine Auswahl an Likören und Destillaten, Ölen und Senfen der Hammermühle Bautzen sowie Naturseifen. Der Eintritt ist frei.

