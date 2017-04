Genialer Schultag mit Silbermond Am Mittwoch gestalteten in Bautzens Gesundbrunnenschule Popstars den Unterricht. Dabei ging es nicht nur um Musik.

Wie man einen Songtext schreibt, das erklärte Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß am Mittwoch den Schülern der Gesundbrunnen-Oberschule. © Lena Sternagel

Es ist der Traum eines jeden Musiklehrers: „Ich möchte Dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist“, schmettern Jungskehlen voller Energie das Lied „Ein Kompliment“ von Sportfreunde Stiller. Voll tönt der Gesang aus den Fenstern eines Klassenraums der Oberschule Gesundbrunnen. Dazu gibt ein Schlagzeug den Beat vor. Die Schule ist im emotionalen Ausnahmezustand. Denn Silbermond sind am letzten Schultag vor Ostern aus Berlin in ihre ursprüngliche Heimat Bautzen gereist und das in großer Mission.

Unter dem Titel „Younited“ gestaltet die Sängerin Stefanie Kloß mit ihren Bandmitgliedern und einem Team weiterer Künstler einen ganzen Schulprojekttag für die 8. und 9. Klassen. Rund 90 Jungen und Mädchen probieren sich in sechs verschiedenen Workshops aus. Zuerst tauschen sich die Jugendlichen mit den Mentoren gegenseitig in einer Kennenlernrunde aus. Es geht um Interessen, Sorgen und Ängste, die die Jugendlichen so umtreibt. Dann geht es in die Theorie: Wie haben sich Jugendkulturen entwickelt? Welche Musikströmungen gibt es? Was sind Graffiti? Zuletzt kommt der praktische Teil. Die Schüler werden selbst aktiv. Sie fotografieren, filmen, sprühen eigene Bilder, probieren sich aus im DJing – dem Auflegen von Musik. Und als Höhepunkt des Tages vermittelt Silbermond – Deutschlands Erfolgsband aus Bautzen, die ihre Karriere einst als Schülerband begann – nun selbst Schülern Tipps rund ums Musikmachen. „Die Kinder sind ganz stolz darauf“, freut sich die Schulleiterin Renate Walpert.

Ernster Hintergrund

Der Hintergrund der Aktion ist ernst. Als im vergangenen Jahr sich die Situation zwischen jungen Flüchtlingen und Einheimischen in der Spreestadt verschärfte, gründete Silbermond mit Cultures interactive, einem Berliner Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention das Projekt „Younited“. Ziel sei es, durch gemeinsame Workshops verschiedene Gruppen, wie Flüchtlinge und rechtsaffine Jugendliche zusammenzubringen, sowie Aufklärungsarbeit in Sachen Menschenrechte und Demokratie zu leisten, wie Anna Groß von Cultures interactive erklärt.

Um die 10 000 Euro spendeten bisher Silbermond-Fans aber auch die Bandmitglieder selbst für „Younited“. Am Mittwoch gab es nun im Gesundbrunnen den Auftakt mit dem ersten Schulprojekttag. Drei weitere an den anderen Bautzener Oberschulen sollen folgen. Findet das Projekt Anklang, wolle man es ausdehnen und auch andere Schulen in Sachsen besuchen, so Groß. Mit den Workshops wolle man den Jugendlichen einen Impuls geben, etwas selbst zu machen. „Das eigene Leben in die Hand zu nehmen“, wie es die 35-Jährige formuliert. Aber die Projekte bilden auch einen Rahmen zur Orientierung: „Jungsein ist ein Treiben auf dem Ozean der Möglichkeiten. Deshalb muss es immer ein Ziel sein, Jugendlichen in ihrer Freizeit einen Ankerpunkt zu geben“, findet Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß. Das könne die Musik sein, Sport, jegliche Art von Kunst oder Zerstreuung. Und es verbinde die Menschen. „Gerade im digitalen Zeitalter ist es wichtiger denn je, sich in der Realität zu treffen. Dafür braucht es Angebote. Wir freuen uns, zusammen mit cultures interactive einen Teil dazu beitragen zu können“, so die Sängerin.

Spenden für die Schulprojekttage mit Silbermond unter www.musik-bewegt.de; Projektname: Younited.

