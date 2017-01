Genfrei aus dem Stall Die Genossenschaft bekommt wieder mehr Geld für ihre Milch. Dabei hilft auch ein neues Zertifikat. Reich wird sie damit trotzdem nicht.

Frische Milch aus dem Automaten gibt es auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Radeburg in Großdittmannsdorf bereits seit August. Noch ist der Absatz nicht ganz so wie erhofft. Aber das könnte sich jetzt ändern. © Archiv/Arvid Müller

Kurz vor Jahresbeginn konnte die Agrargenossenschaft Radeburg auf ihrem Konto eine große Einzahlung verbuchen. Die sogenannte EU-Direktzahlung, die Agrarbetriebe einmal im Jahr erhalten. Im Freistaat wurden laut dem Landwirtschaftsministerium an knapp 7 400 Landwirte rund 251 Millionen Euro ausgezahlt. Um die Prämien zu erhalten, müssen zahlreiche Auflagen aus den Bereichen Umweltschutz, Verbraucherschutz und Tierschutz eingehalten werden. Darüber hinaus müssen fünf Prozent der Flächen vorrangig im Umweltinteresse genutzt werden. „Sachsens Landwirte haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Milchkrise ist dafür nur ein Beleg. Die frühzeitige Auszahlung noch im Dezember hilft den Landwirten, ihre Liquidität zu sichern und ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen“, so Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt.

Etwas entspannt hat sich die Situation für die Bauern aber auch durch den leichten Anstieg bei den Ankaufpreisen, die sie von den Molkereien für die Milch ihrer Kühe bekommen. „Im November haben wir 32 Cent pro Liter bekommen“, sagt der Radeburger Genossenschaftsvorstand Denis Thomas. Dieser Preis decke zwar gerade so die Produktionskosten, sei aber dennoch schon ein Fortschritt. Schließlich musste die Genossenschaft über Monate mit Erlösen von 21 Cent je Liter auskommen. Während durch diese Preise reine Milchproduzenten an den Rand der Existenz gebracht wurden, konnten die Radeburger noch etwas gegensteuern. Dank ihrer Einnahmen aus dem Feldbau sowie der Erzeugung und dem Verkauf von Elektro- und Wärmeenergie. „Trotzdem ist ein sechsstelliges Minus aufgelaufen“, sagt Denis Thomas.

Darum hofft er auch, dass die Erlöse im Dezember noch ein bisschen höher sind als im November. „Noch habe ich aber keine Abrechnung.“ Dazu muss man wissen, dass die Betriebe erst einmal die Milch an die Molkerei liefern, aber erst im Nachhinein erfahren, was sie dafür bekommen.

Allein auf eine Stabilisierung des Milchmarktes haben sich die Radeburger indes nicht verlassen. Sie haben auch selbst etwas getan, um mehr Geld für ihr Produkt zu bekommen. Wobei der Milchautomat, der seit Oktober in Großdittmannsdorf in Betrieb ist, nicht die größte Rolle spielt, obwohl dort der Liter Milch frisch aus dem Stall für einen Euro verkauft wird. „Wir verkaufen darüber im Durchschnitt 35 Liter am Tag. Weihnachten waren es auch mal 50, was eigentlich unser Ziel ist“, sagt der Vorstand. „Da müssen wir noch ein bisschen mehr werben.“

Vielleicht steigt der Absatz am Automaten aber auch dadurch, dass die Genossenschaft ihre Milch jetzt offiziell als genfrei verkaufen kann. „Eigentlich ist sie das schon seit Jahren. Jetzt haben wir aber auch das notwendige Zertifikat.“

Bereits vor rund drei Jahren hätten die Radeburger aufgehört, Soja zu füttern. Damals vor allem, um Kosten zu sparen. „Im letzten August hat die Molkerei angekündigt, für genfreie Milch einen Cent mehr zu zahlen. Darum haben wir das Zertifizierungsverfahren gemacht.“ Nach der jüngsten Information der Molkerei zum Jahresende will diese für die bei Verbrauchern stärker nachgefragte genfreie Milch nun sogar noch einen halben Cent mehr pro Liter drauflegen.

