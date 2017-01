Genervt vom Klimpergeld Die Bautzener FDP fordert moderne Parkautomaten. Die sollen Kartenzahlung können und noch einiges mehr.

Ganz schön wählerisch. Der Parkscheinautomat am Hauptmarkt nimmt nicht jede Münze. Von Kartenzahlung oder Brötchentaste kann man bei diesem Modell nur träumen. Die FDP würde das gern ändern © Uwe Soeder

Angestrengtes Wühlen vor der Parkuhr. „Können Sie einen Euro wechseln?“, Editha Jentsch blickt von ihrem Portemonnaie auf und schaut hilfesuchend in die Runde. „Ich stehe öfter mit dem Auto hier“, sagt die Frau, die als Seniorenbetreuerin arbeitet. „Eine Erneuerung der Parkautomaten fände ich wirklich angebracht“, sagt Jentsch und nimmt dankbar 10- und 20- Cent-Stücke entgegen. Genau 75 Cent kostet hier auf dem Hauptmarkt eine halbe Stunde Kurzzeitparken. Der Automat funktioniert nur mit Münzen, schluckt aber nichts, was den Wert von 50 Cent übersteigt. Ganz kleines Geld ist da gefragt.

Apotheke als Wechselstube

„Ich bin die Wechselstube der Stadtverwaltung“, ärgert sich darum Sylvia Janze, die Inhaberin der Stadtapotheke. Ihr Geschäft befindet sich gegenüber vom Parkautomaten. Wenn die Leute nicht weiter wissen, kommen sie zuerst zu ihr, um Euromünzen und Scheine in Fünf-, Zehn-, Zwanzig- und Fünfzig-Cent-Stücke zu tauschen. Dabei machen sie bei den Mitarbeitern ihrem Ärger über die Automaten Luft.

Ein Zustand, den FDP-Stadtrat Mike Hauschild gern ändern möchte: Seine Partei will deshalb beim Stadtrat am Mittwoch einen Antrag zur Modernisierung der Parkautomaten einbringen. Darin beauftragt die FDP den Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos), sich zunächst um die drei wichtigsten Standorte auf dem Fleischmarkt, Hauptmarkt und an der Inneren Lauenstraße zu kümmern. Bis zum Juni dieses Jahres sollen Angebote für einen modernen Ersatz eingeholt und Bautzens Stadtrat vorgelegt werden. Insbesondere sei auf die mehrsprachige Bedienung, veränderbare Programmierung und Verwendung verschiedener Zahlungsmittel Wert zu legen, heißt es in dem FDP-Antrag.

Höhere Tarife, alte Automaten

„Wenn wir schon viel Geld fürs Parken verlangen, dann sollten diese Automaten auch modern sein“, erklärt Hauschild. Das schließe zum Beispiel die Möglichkeit mit ein, wahlweise mit Münzen, mit der Karte oder mit dem Handy bezahlen zu können. Die aktuell geltenden Parkgebühren liegen laut Hauschild mit 1,50 Euro pro Stunde höher als in Nachbarstädten. In Kombination mit der veralteten Technik sei das für den Bautzener Einzelhandel sehr von Nachteil.

Um die Bedienung der Parkautomaten zu erleichtern, möchte der FDP-Stadtrat gerne mehrsprachige Technik. Vor allem die Möglichkeit, Tschechisch und Polnisch als Sprache im Bedienfeld anzubieten, hält Hauschild für sinnvoll. „Wir wollen ja schließlich die Leute aus unseren Nachbarländern zu uns holen. Und sie kommen ja auch schon, zum Beispiel zu unserem Weihnachtsmarkt“, begründet der Stadtrat die Idee. Bisher seien aber alle Bemühungen, die Verwaltungsspitze zur Erneuerung der Parkscheinautomaten zu bewegen, auf Ablehnung gestoßen, sagt Hauschild. „Deshalb möchten wir den Stadtrat entscheiden lassen, ob eine Modernisierung der Automaten angegangen wird oder wir weiter mit Geräten arbeiten, die gefühlt so alt sind wie das Pflaster, auf dem sie stehen.“

„Ich fände es super, wenn eine Bezahlung mit Karte möglich wäre oder per Handy-App. Man könnte auch die Brötchentaste aufgreifen, die der Oberbürgermeister ja im Wahlkampf versprochen hatte“, sagt die Apothekerin Sylvia Janze. So eine Brötchentaste gibt es zum Beispiel in Görlitz. Sie ermöglicht es dort, für eine Viertelstunde kostenfrei zu parken. Genügend Zeit, um beispielsweise beim Bäcker reinzuspringen und sich mit dem gesparten Geld ein paar Brötchen zu kaufen. OB Ahrens hatte im Dezember im Interview gesagt, dass er sich ebenfalls Automaten, die Kartenzahlung können, wünscht. Auch soll die Brötchentaste in diesem Jahr im Stadtrat zur Diskussion gestellt werden.

zur Startseite