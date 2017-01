Generator aus Zodeler Agrarbetrieb gestohlen

Symbolbild. © dpa

Zodel. Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in einen Zodeler Agrarbetrieb eingebrochen. Das berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz.

Von dem Gelände an der Dorfstraße entwendeten sie einen Generator. Das Gerät hatte dem Besitzer zufolge einen Wert von circa 3 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

zur Startseite