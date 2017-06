Generationswechsel mit Folgen Frank Illing hat den Vorsitz des Polizeisportvereins abgegeben. Das hatte auch Auswirkungen auf den Sportplatz am Kaufland.

Frank Illing war jahrzehntelang erfolgreicher Vereinschef des Fußballclubs PSV Großenhain – hier vor der Vitrine mit den Pokalen. 155 Mitglieder hatte der Verein insgesamt, auch den heutigen Bürgermeister Tilo Hönicke. Jetzt konnte Illings Führungstrio die Verantwortung abgeben. © Klaus-Dieter Brühl

Noch zur Weihnachtsfeier seines Fußballclubs PSV konnte Frank Illing Tränen kaum verbergen. 37 Jahre seines Lebens – zuerst als Sektionsleiter Fußball, seit 34 Jahren als Vereinsvorsitzender – schienen mit einer schnöden Auflösung zu Ende zu gehen. Illing (61) und sein Stellvertreter Michael Siegert (64) sowie Schatzmeister Wolfgang Beger (63) wollten in die zweite Reihe zurücktreten, „noch bevor wir das Pensionsalter erreichen“, so Illing. Doch junger Ersatz fand sich zum damaligen Zeitpunkt in dem 34 Mann starken Verein nicht. Auch eine Fusion mit dem Großenhainer Fußballverein, wo man als Altherrenmannschaft weiterspielen wollte, scheiterte.

Doch als Frank Illing dachte, jetzt geht alles den Bach runter, wurde der Druck im Verein und die Angst vor dem Ende so groß, dass sich drei Spieler für den Vorstand fanden. Die sind alle rund 20 Jahre jünger. Jens Große heißt der neue Präsident, Heiko Hausmann ist sein Stellvertreter, Rainer Großmann wurde zum Schatzmeister gewählt. Frank Illing schluckt tief – noch immer nimmt ihn das mit. Doch er kann wieder lachen. „Jetzt bin ich erleichtert und zuversichtlich“, sagt er gelassen.

Denn am Verein hängt auch der Fußballplatz am Kaufland in Großraschütz. Der muss gepflegt werden, eine große Halle bringt durch Vermietung Einnahmen. Doch selbst Oberbürgermeister Sven Mißbach musste eine Anfrage wegen der unsicheren Vereinsperspektive abgelehnt werden. Vielleicht entscheidet der neue Vorstand bei Vermietungsanfragen künftig anders. Für fünf Jahre ist er gewählt.

Am Verein hängt auch der Punktspielbetrieb in der Meißner Volkssportliga. „Aus diesem aktuellen Spielbetrieb haben wir uns aber zurückgezogen“, sagt Illing. Nur noch drei Mannschaften kämpften voriges Jahr dort um Punkte und Siege. Der PSV hat hier früher ordentlich abgeräumt, wurde zehn mal Meister in der Volkssportliga, sechsmal Vizemeister, siebenmal Pokalsieger, sechsmal Hallenkreismeister. Illing zählt das mit stolz auf und zeigt die Pokale, die seine Mannen gewannen. Doch das Alter und Verletzungen lassen nur noch Freundschaftsspiele zu. Allerdings gab es jetzt drei Neuzugänge, die erst Anfang 20 sind und den Altersdurchschnitt drücken. Vielleicht, hofft Illing, kommt 2018 im 35. Jahr des PSV wieder der Punktspielbetrieb zustande. Seit einem Jahr ist der Polizist nun im Ruhestand. Im Vereinsvorstand bietet er weiter Hilfe an, zum Beispiel bei der Sponsorengewinnung. Auch als Spieler bleibt der 61-Jährige am Ball. „Ich fall mal auf dem Platz um“, sagt Illing lakonisch. Zu eng ist er mit dem Fußball und seinem Verein verbunden. Als erstes Großenhainer Gremium knüpfte Illings IG Fußball noch 1989 Kontakte in die heutige Partnerstadt Öhringen. Das Vereinsleben mit Ausfahrten, Sommerfest und Bowlingabenden hat immer auch die Familien der Spieler einbezogen. Eine Seniorenwandergruppe ging aus dem PSV hervor. In Prag wurde man bei einem internationalen Volkssportturnier sogar Weltmeister. In Großenhain waren es die Polizeikicker, die 1993 das Parkett der Remontehalle reparierten für „10 Jahre PSV“. Frank Schöbel trat auf, nachdem er am Nachmittag mit seiner Köpenicker Mannschaft gegen den PSV gekickt hatte.

