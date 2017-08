Generationswechsel in der Diskussion

Lommatzsch. Jeder Mensch ist Teil von Drei-Generationen-Hierarchien. Das ist eine der Thesen, die am Sonnabend, dem 26. August, ab 18 Uhr beim Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz diskutiert werden. Astrid von Friesen, Erziehungswissenschaftlerin, Publizistin und Psychotherapeutin in Dresden und Freiberg, wird mit dem Deutsch-Engländer Gerhard Wilke diskutieren. Wilke, der in einem Dreigenerationen-Haushalt in einem hessischen Dorf aufwuchs und in Cambridge Ethnologie studierte, arbeitet weltweit als Gruppenanalytiker und Organisationsberater. Er ist Ko-Autor des Buches „Living Leadership – a practical guide for ordinary heroes“ (2005). Von Friesen und Wilke zeigen die Normalität der Generationsabfolge und den Nutzen ihrer Beachtung für die Gesellschaft auf. (SZ)

