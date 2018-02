Generationswechsel bei der Feuerwehr Gerd Preußing wird für 13 Jahre Stadtwehrleiter-Arbeit in Weißwasser von Kameraden geehrt. Marcel Nestler tritt in große Fußstapfen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit Blumen und reichlich Beifall wird der nun ehemalige Stadtwehrleiter Gerd Preußing (links) verabschiedet. Der neue stellvertretende Wehrleiter, Sven Müller, gratuliert. © Joachim Rehle Mit Blumen und reichlich Beifall wird der nun ehemalige Stadtwehrleiter Gerd Preußing (links) verabschiedet. Der neue stellvertretende Wehrleiter, Sven Müller, gratuliert.

Marcel Nestler ist kommissarisch von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) zum Stadtwehrleiter ernannt worden. Der 36-Jährige ist seit 2000 Mitglieder der Weißwasseraner Wehr.

Weißwasser. Als Gerd Preußing am Donnerstagabend von der gesamten Mannschaft der Weißwasseraner Feuerwehr mit Applaus in der ehrwürdigen Fahrzeughalle der Wehr in der Thomas-Jung-Straße begrüßt wird, ist er überwältigt. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, gesteht er. Neben der Jugendfeuerwehr erhält er die besten Glückwünsche vom neuen stellvertretenden Wehrleiter Sven Müller und von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext). „Ich bin ja noch weiterhin da“, sagt Gerd Preußing sichtlich gerührt.

Der Weißwasseraner wird künftig kommissarisch der stellvertretende Kreisbrandmeister für den Inspektionsbereich Weißwasser und tritt damit in die Fußstapfen von Henry Kossack, der 2017 plötzlich verstorben war. „Ich kümmere mich nun um Lehrgänge und Verwaltungsaufgaben.“ An seinem Posten als Referatsleiter in der Stadtverwaltung wird sich nichts ändern. „Ich bleibe bei der Stadtverwaltung.“

Gleich nach der Ehrung übergibt der ehemalige Stadtwehrleiter das „Strahlrohr“ dem neuen Wehrleiter Marcel Nestler. Ihn hat Torsten Pötzsch zunächst kommissarisch dazu berufen. „Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht und Gespräche geführt“, sagt Pötzsch, „und ich freue mich, Kamerad Nestler zu berufen.“

Der 36-Jährige wiederum ist bereits seit dem Jahr 2000 Mitglied der Weißwasseraner Feuerwehr. „Ich bin hauptberuflich in der Werksfeuerwehr in Boxberg tätig“, erklärt er. Er setzt auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit innerhalb der Weißwasseraner Mannschaft und wünscht sich mit seinem Stellvertreter Sven Müller, „dass sämtliche Entscheidungen künftig gemeinsam getroffen werden“. Denn ohne die 42 aktiven Kameraden im Hintergrund der Wehrleitung funktioniere die Feuerwehrarbeit schließlich nicht.

Für „Nessi“, wie er von Gerd Preußing genannt wird, beginnt nun ein neuer Abschnitt bei der Wehr in der Glasmacherstadt. „Ich muss sehen, ob ich den Herausforderungen gewachsen bin und meinen Beruf, mein Privatleben und diesen Posten unter einen Hut bekomme“, gibt er mit Blick auf die ihm übertragene Verantwortung zu verstehen. Gerd Preußing wiederum ist da optimistisch und ist sich sicher, dass Marcel Nestler fachlich und menschlich für das Amt des Wehrleiters geeignet ist. „Ich wünsche ihm ein glückliches Händchen“, so der 55-jährige Hauptbrandmeister, „junge Leute sind für die Feuerwehr einfach wichtig.“

Als erste Aufgabe für das neue Führungsduo der Feuerwehr in Weißwasser steht nun, die Kameraden auf die Aufgaben weiterhin gut vorzubereiten. „Die Mannschaft bekommt mehr Mitsprache und wir müssen sicher auch erst in die Führungsrolle hineinwachsen“, sagt Marcel Nestler. Sven Müller hat sich als Einziger für den Stellvertreterposten gemeldet und wurde von den Kameraden gewählt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde“, sagt er.

