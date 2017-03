Generationswechsel bei der Feuerwehr Seit 20 Jahren gibt es die Gemeindewehr Großweitzschen. Sie wird jetzt von Knut Herrmann kommissarisch geleitet.

Zur Jahreshauptversammlung der Großweitzschener Gemeindewehr wurden Karl-Heinz Störr (Vierter von rechts) für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Auf 40 Jahre blicken Dietmar Gruhl (links), Wolfgang Beulich, Dieter Kroschke, Roland Ruschke, Manfred Lemke und Heinz Illgert zurück. Glückwünsche gab es von Bürgermeister Ulrich Fleischer (rechts). © Dietmar Thomas

Seit vergangenem Jahr hat es in der Großweitzschener Gemeindewehr viele personelle Veränderungen gegeben. Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos) sprach zur Jahreshauptversammlung von einem Generationswechsel, der vollzogen wurde. Er bedankte sich für die langjährige Arbeit bei dem ehemaligen Gallschützer Wehrleiter Dieter Kroschke und seinem Stellvertreter Dietmar Gruhl sowie beim ehemaligen Mockritzer Wehrleiter Andreas Hilbig und seinem Stellvertreter Torsten Richter. Auch Andreas Haupt gibt den Staffelstab weiter. Er leitete mehr als 25 Jahre die Jugendwehr in Mockritz. Nun übernimmt dieses Amt Steven Höhne.

Nachdem im März vergangenen Jahres Lukas Gruhl zum Gemeindewehrleiters gewählt wurde, trat er Ende des Jahres aus persönlichen Gründen zurück. Das Amt hat seitdem sein Stellvertreter Knut Herrmann kommissarisch übernommen. „Bis wir eine Führungskraft gefunden haben, die sich fachlich und persönlich für diese Aufgabe eignet sowie von der Mehrheit der Feuerwehrleute akzeptiert wird, bleibt dieses Amt vakant“, so der Bürgermeister. Vorschläge für die Neubesetzung nehme er gern entgegen.

Auszeichnungen zurück 1 von 3 weiter Beförderungen: Michael Winkler zum Brandmeister, Rene Zieger und Steffen Lemke zum Hauptlöschmeister und Sven Höhne zum Hauptfeuerwehrmann (Ortswehr Mockritz) Michael Zschoche und Ingolf Schmidt zum Löschmeister (Ortswehr Gallschütz) und David Rickmann zum Löschmeister (Ortswehr Großweitzschen) Ehrungen für langjährige Funktionsträger: Dieter Kroschke (ehemaliger Wehrleiter in Gallschütz), Dietmar Gruhl (Stellvertreter) sowie der ehemaligen Ortswehrleiter von Mockritz Andreas Hilbig, sein Stellvertreter Torsten Richter und Jugendwart Andreas Haupt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr wurden Michael Zschoche, Ingolf Schmidt und Richard Heim geehrt. 50- und 40-jährigen Dienstjubiläen siehe Foto.

Die Großweitzschener Gemeindewehr in ihrer jetzigen Form gibt es seit 20 Jahren. Deshalb gab es zur Jahreshauptversammlung auch einen Extrabonus für die Kameraden. So richtig gefeiert werden soll in fünf Jahren. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Wolfgang Störr hatte den Zeitungsartikel aus dem Döbelner Anzeiger mitgebracht. Er übermittelte die Grußworte des Kreisbrandmeisters und gab einen Überblick über das Feuerwehrwesen im gesamten Landkreis.

Fleischer bedankte sich bei den Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft im Dienst und auch bei der Absicherung beziehungsweise Organisation von Festen. Ein Dank gelte auch den Angehörigen, so Fleischer. Er freut sich, entgegen dem allgemeinen Trend zehn neue Mitglieder in die Wehr aufnehmen zu können. Knut Herrmann würdigte die gute Zusammenarbeit der einzelnen Abteilung, die gemeinsam Dienste absolvieren und sich bei Festen besuchen. Insgesamt hat die Großweitzschener Wehr 84 Kameraden – davon sind 20 Alterskameraden. Hinzu kommen elf Kinder und Jugendliche der Jugendwehr. Die Ausbildungsschwerpunkte lagen im vergangenen Jahr in der Einarbeitung der Kameraden in die neue Technik. Die Mockritzer bekamen ein neues Tanklöschfahrzeug und die Gallschützer den LF 16 aus Mockritz.

„Im Jahr 2016 hat es keinen Monat gegeben, in denen die Kameraden außer dem Dienst nicht noch etwas extra gemacht hätten. Dazu gehören unter anderem das Skatturnier der Gallschützer, das Maibaumsetzen der Mockritzer und das Bierfest in Großweitzschen “, so Herrmann. Anfang März wurden die Kameraden zu ihrem größten Einsatz im Jahr alarmiert. Im Haus Nummer 18 in Döschütz hatte es gebrannt. Insgesamt wurden die Feuerwehrleute zu zwei Bränden, drei technischen Hilfeleistungen und fünf Fehlalarmen gerufen. Knut Herrmann gab in seinem Bericht einen kurzen Ausblick zu Vorhaben in diesem Jahr. Schwerpunkt der Ausbildung wird die Nutzung der digitalen Funkgeräte sein. Außerdem ist eine sogenannte Blaulichtausbildung für die Kameraden geplant. Herrmann bedankte sich bei der Gemeinde für die gute Unterstützung.

