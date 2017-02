Generation Ü 30 geht tanzen Am Sonnabend steigt die Partyreihe in der Neustadthalle. Die SZ verlost am heutigen Mittwoch Freikarten.

In einen Tanztempel verwandelt sich die Neustadthalle an diesem Sonnabend. Zweimal pro Jahr wird in dem Kulturhaus eine Ü-30-Party veranstaltet. Am 4. März ist es wieder soweit, teilt Veranstaltungsmanagerin Anett Zierenberg von der Neustadthalle mit. Passend zum Thema werden die DJs einen musikalischen Querschnitt mit Hits aus den letzten 30 Jahren spielen. Die Besucher können auf zwei Floors tanzen und sich amüsieren. Ab 20 Uhr öffnen sich die Türen. Es wird vor allem Musik aus den 1980er- und 1990er-Jahren aufgelegt. Außerdem können sich Tanzfreunde auf flotte Discofox-Nummern freuen. Aber auch aktuelle Chartstürmer bekommen die Besucher zu hören. Wer genug vom Tanzen hat, kann sich in Chill-out-Zonen in die Kugel-Bar zurückziehen und mit Freunden in Ruhe quatschen.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zehn Euro. Sie sind unter 03596 587555 in der Neustadthalle erhältlich. An der Abendkasse sind Tickets für 12,50 Euro zu haben.

Für die Ü-30-Party am 4. März in der Neustadthalle verlost die SZ am heutigen Mittwoch, 16 Uhr bis 16.05 Uhr, unter 035971 5935750 insgesamt 5 x 1 Freikarte an Inhaber der SZ-Card.

