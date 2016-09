Generation Techno hat noch Spaß Der Club Rohtabak war schon mal tot. Jetzt wird wieder Techno gespielt. Auch die Jüngeren finden das gut.

Dirk Kommol steht am DJ-Pult im Club Rohtabak. Digital hat hier keine Chance. Die Musik wird noch analog und von Hand gemacht. Auf zwei Floors wird im Rohtabak ab heute wieder Party gefeiert. © André Braun

Auf den beiden Plattentellern rotieren echte Schallplatten, Dirk Kommol steht am Pult und bedient die Regler. „Ich muss erst ein paar Minuten warten, bis ich voll aufdrehen kann“, meint er. Dann wummern die durchdringenden Bässe von 30 000 Watt durch den Raum – ein überirdisches Geräusch wie in einer Fabrikhalle, in der der Arbeitsschutzinspektor die Kontrolle verloren hat. Das sind die Töne, aus denen harte Technomusik zusammengemixt wird. Im Club Rohtabak geht es heute damit wieder los.

„Wir machen nur in den Wintermonaten auf, um die Zeit zwischen den Festivals zu überbrücken“, erzählt Kommol. „Wir“, das ist eine Gruppe von etwa 15 Leuten, die den Club aus Spaß an der Sache am Laufen hält. Gegründet wurde der Club 2002 vom Verein Delicious Dublin, einer Gruppe junger Techno-Fans, die eine Bleibe für ihre Partys suchten. Das alten Fabrikgebäude des VEB Rohtabak an der Industriestraße stand damals ungenutzt. Vor vier Jahren hatten Delicious Dublin aufgegeben. Zum Schluss hatte der Verein nur noch wenige Mitglieder, die Techno-Welle war deutlich abgeflacht.

Davon merken die heutigen Betreiber des Clubs nichts. „Wenn wir Techno-Partys machen, ist es bei uns voll“, sagt Kommol. Viele der Besucher gehören der ersten Generation Techno an, die heute mit beiden Beinen im Leben stehen. Kommol ist 35 und Geschäftsführer eines Holzfachmarktes. Ehrenamtlich ist er im Rotary Club und engagiert sich dort sozial. Privat darf es am Wochenende gerne etwas länger gehen. „Wir fangen um 20 Uhr an und gehen sonntags um 12 Uhr ins Bett“, erzählt er. „Seit etwa einem Jahr haben wir einen Riesenzuspruch von Jüngeren. Die 18-Jährigen fangen wieder an, wegzugehen“, so Kommol. Normale Disko habe nicht funktioniert. Techno muss es sein. Kein Schlager, der mit Bass unterlegt ist. „Wir hatten hier mal ein Schild: Wer so etwas spielt, bekommt keine Gage.“

Die Betreiber des Clubs haben mit dem Eigentümer des Grundstücks einen Nutzungsvertrag und kümmern sich um das Gelände. „Einmal im Jahr machen wir einen Grünaktion, sonst wäre hier schon alles zugewachsen“, sagt Kommol. „Ohne den Club gäbe es eine Industriebrache mehr in Döbeln. Sonntag früh nach der Party wird hier erst mal aufgeräumt.“

Von ihren Vorgängern haben die Clubbetreiber den guten Ruf übernommen. In der Szene sei Rohtabak sehr bekannt, sagte Kommol. Viele der angesagten DJs hatten früher dort in ihrer Anfangszeit aufgelegt. Die Gäste muten sich zum Teil lange Anreisen zu, um dabei zu sein. Es kommen auch Leute aus Magdeburg, Landshut und Stuttgart – meist mit dem Zug. Wenn die Party am Morgen zu Ende ist, traben sie zum Hauptbahnhof, um wieder abzufahren und erst mal eine Runde zu schlafen, erzählt Kommol.

Im Rohtabak ist Technomusik noch Handarbeit. Auf den Plattenteller drehen sich echte Vinyls. „Das ist bei uns Standard. Der analoge Sound ist ein ganz anderer. Es ist natürlich alles ein bisschen schwieriger, aber die Leute, die es können, machen damit die bessere Party.“ Sonntag früh um 8 Uhr, wenn die Party zu Ende geht, legt Kommol auch mal selbst eine Platte auf den Teller.

zur Startseite