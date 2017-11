Generalprobe fürs neue Wintermärchen Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihren letzten WM-Test in Dresden – auch wenn das Veränderungen mit sich bringt.

Er steht im Fokus bei der Frauen-WM in Deutschland: Bundestrainer Michael Biegler. Er ist der Ruhepol der Mannschaft, kann aber auch anders. © dpa

Schon gewusst? Ab nächster Woche gibt es wieder eine Heim-WM in Deutschland, und die Generalprobe für das erhoffte wie gewünschte Wintermärchen mit dem Slogan „simply wunderbar“ findet Samstag in Dresden statt. Wahrscheinlich hat sich das inzwischen sogar schon rumgesprochen, eine echte Werbekampagne sieht aber sicher anders aus.

Michael Biegler ist das egal, er hat anderes, Wichtigeres zu tun. Der Bundestrainer muss seinen Spielerinnen den letzten Feinschliff verpassen vor dem großen Turnier. Denn die deutschen Handballerinnen sollen schließlich Hauptdarstellerinnen werden bei der nächsten Freitag in Leipzig beginnenden Weltmeisterschaft.

Darum geht es, und deshalb bestreitet die Nationalmannschaft noch einmal zwei Tests. An diesem Freitag wird in Bratislava gegen die Slowakei gespielt und tags darauf um 17 Uhr in der neuen Ballsportarena in Dresden gegen Island.

Eine Woche vor WM-Beginn bringt das vor allem Reisestrapazen mit sich, wenn man bedenkt, dass die Auswahl bereits seit Montag in Leverkusen den abschließenden Vorbereitungslehrgang absolviert und sowohl die Slowakei als auch Island nicht ohne Grund unter den 24 WM-Teilnehmern fehlen. „Die Auswahl der Gegner darf man nicht so sehr hinterfragen“, erklärt Biegler und verdeutlicht das Problem: „Man muss sich umschauen, welche Möglichkeiten an Austragungsorten und Gegnern überhaupt zur Verfügung stehen. Einige Teams wollen gar nicht gegen uns spielen.“

Tatsächlich hat der Bundestrainer seit Amtsantritt vor anderthalb Jahren seine Ladies, wie er die Spielerinnen nennt, in die erweiterte Weltspitze zurückgebracht. Die angestrebte WM-Medaille ist daher durchaus realistisch – und nicht nur plakatives Ziel, um das öffentliche Interesse hochzuhalten. Oder besser: überhaupt erst einmal zu wecken.

Die Generalprobe in Dresden hat also doch irgendwie Sinn, auch aus geografischen Aspekten. Die fünf WM-Vorrundenspiele der deutschen Frauen finden allesamt in Leipzig statt. Aber wie gesagt, an Biegler, einem echten Pragmatiker sowie Fachmann durch und durch, prallen solche Begleitumstände ab. „Wir nehmen das so hin und machen das Beste daraus“, betont der 56-Jährige, der bereits Polens Männer bei deren Heim-EM trainiert hat.

Für die Partie in Dresden heißt das konkret: unter Wettkampfbedingungen noch mal taktische Varianten und Abläufe probieren, Rhythmus finden, Heimspielatmosphäre genießen. Konsequenz für die Organisatoren, die bis zu 2 000 Zuschauer erwarten: statt auf Glasboden, dem viel beachteten Alleinstellungsmerkmal und Markenzeichen der Ballsportarena, wird auf einem extra verlegten Boden gespielt, der dann bei der WM verwendet wird. Wenn schon, denn schon...

Und auch am Fernsehen soll es nicht scheitern. Anders als zuletzt bei den großen Männer-Turnieren wird die WM live übertragen, wenn auch nicht von den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Stattdessen zeigt Sport 1 alle deutschen Partien – und auch schon die Generalprobe am Samstag, die deshalb von 15 auf 17 Uhr verschoben worden ist. Dass gleichzeitig Dresdens Volleyballerinnen ein paar Kilometer weiter in der Margon-Arena ihr Pokalviertelfinale gegen Potsdam bestreiten, hat bei der Neuansetzung offenbar keine Rolle gespielt. Vielleicht, weil auch das niemand wusste.

