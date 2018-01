Generalprobe für Dresdner Ski-Weltcup Bevor am Wochenende die Profis auf die Strecke gehen, gab es einen Wettkampf am Flughafen.

Johanna Franke war eine von 13 Frauen, die am Sonntag beim Ski-Sprint-Wettbewerb am Flughafen starteten. 18 Männer lieferten sich dort ebenfalls ein Rennen. © Christian Juppe

Dresden. Es ist ein gutes Zeichen. „Die Generalprobe muss schief gehen“, sagt Viktoria Franke, Sprecherin der CitySki GmbH, die den Ski-Weltcup organisiert. Bevor am kommenden Wochenende die Skilanglauf-Profis am Königsufer auf die Strecke gehen, haben sich am Sonntag bereits 31 Teilnehmer am Flughafen im Sprint gemessen. Es war der Testlauf vor dem großen Wettkampf, die Generalprobe – und die ging schief.

Der Regen wirbelte den geplanten Ablauf gehörig durcheinander. Kurzerhand traten die Teilnehmer auf einer 50- statt einer 100-Mete-Strecke an. Statt gegeneinander wurde einzeln gelaufen. Die schnellste Zeit war ausschlaggebend. Reichlich Zeit mussten die Hobby-Sportler indes auch im Aufwärmbereich verbringen. Denn der Wettkampf startete auch noch mit mehr als einer Stunde Verspätung.

„Das lange Warten macht mir nichts“, sagt die 21-jährige Johanna Franke. Die Chemnitzerin war eine der 13 weiblichen Sprinter. Für die Studentin ist es der erste Wettkampf seit fünf Jahren. Vorher trat sie fast jedes Wochenende zum Kräftemessen mit anderen Skilangläufern an, jahrelang war Franke im Einsiedler-Skiverein in Chemnitz aktiv. Sogar gegen die mehrfache deutsche Meisterin Katharina Hennig war sie bereits auf der Loipe. Doch 2013 kam der Wendepunkt. Ein Sehnenriss beendete die Wettkampf-Karriere und die Träume von einem Sport-Studium.

Die Leidenschaft für den Wintersport ging aber nicht verloren. Deshalb freut sich die Chemnitzerin sehr, dass der Ski-Weltcup erstmals in Dresden stattfindet. „Für Sachsen ist es sehr schön, dass hier mal wieder ein Wintersportereignis stattfindet“, sagt Franke. „Und einen schöneren Hintergrund als das Dresden-Panorama kann ich mir kaum vorstellen.“

Am Mittwoch werden rund 5 000 Kubikmeter Kunstschnee ans Königsufer gebracht. Auf einer 30 Zentimeter dicken Schneedecke messen sich die Profisportler am Sonnabend zunächst in Einzelprints, am Sonntag sind die Teams dran.

Johanna Franke wird sich als Helferin um das französische Team kümmern. Das gilt nicht als Top-Favorit für vordere Platzierungen. Für Franke reichte es am Sonntag für den 6. Platz, Siegerin wurde Merle Richter. Bei den Männern machte Lukas Groß das Rennen, der auch am Weltcup teilnimmt. Für ihn ist die Generalprobe also nicht schief gelaufen.

