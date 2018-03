Generalprobe für den Spitzenreiter

Beim Döbelner SV steht die Generalprobe vor der Tür. Denn bevor am letzten Spieltag die Entscheidung in der Meisterschaft fallen wird, muss der Spitzenreiter der 2. Bezirksliga Staffel 2 noch beim SV Lommatzsch antreten. Der Angstgegner früherer Jahre ist gerade der richtige Prüfstein, um sich auf das Duell gegen Verfolger TTC Elbe Dresden IV Mitte April einzustimmen. Doch damit das große Saisonfinale überhaupt stattfinden kann, müssen die Döbelner in Lommatzsch ihre Hausaufgaben machen. Und auch wenn der Tabellensiebte seinen Schrecken in dieser Saison verloren hat – das Hinspiel gewannen die Mittelsachsen klar mit 13:2 – darf man die Gastgeber zu keiner Zeit unterschätzen.

Auch der TTC Waldheim greift in der Bezirksklasse Staffel 3 wieder in das Punktspielgeschehen ein. Vor den Zschopaustädtern liegen noch insgesamt fünf Spieltage. Davon vier auf heimischem Parkett. Los geht es am Sonnabend gegen den TTV Burgstädt III. Die Gäste sind mit Sicherheit der härteste Brocken, den man sich vorstellen kann. Denn die Burgstädter stehen nicht nur an der Spitze der Tabelle, sondern sie können sich auch fast schon als Staffelsieger feiern lassen.

Der Döbelner SV II kann in der Bezirksklasse Staffel 4 gegen einen direkten Mitkonkurrenten seine gute Ausgangsposition verteidigen. Dazu muss er beim SV Stahl Coswig nur erfolgreich sein. Die Gastgeber liegen einen Platz und drei Punkte hinter den Mittelsachsen auf Rang fünf. Bei einem Sieg in diesem Duell hätten die Döbelner einen weiteren Wettbewerber im Kampf um Platz drei aus dem Feld geschlagen.

Der SV Leisnig bestreitet am Wochenende das Spitzenspiel in der Mittelsachsenliga. Der Tabellendritte tritt bei Herbstmeister TTV Burgstädt IV an. Die beiden Tabellennachbarn trennen bereits acht Punkte. Trotzdem müssen sich die Leisniger mit Blick auf das Hinspielergebnis nicht verstecken. Vor gut vier Monaten gelang ihnen ein 8:8. (DA/jsc)

