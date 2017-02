Fußball Generalprobe endet mit Niederlage Vor dem Nachholer bei Hartenfels Torgau haben die Döbelner ein Testspiel verloren. Und das bei einem Spitzenreiter.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Gegen den Tabellenführer der Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land bestritten die Landesklassefußballer des Döbelner SC ihren planmäßig letzten Test vor dem Nachholspiel in Torgau am Sonnabend. Ohne vier Stammkräfte war es deutlich spürbar, dass gewisse Abläufe bei den Döbelnern nicht optimal vonstatten gingen. Die Naunhofer, die sich den Aufstieg in die Landesklasse auf die Fahnen geschrieben haben, gewannen die Begegnung mit 4:2.

Dennoch hatte der Gast durch Rico Bebersdorf und Lukas Morgenstern die ersten verheißungsvollen Chancen. Die Naunhofer kamen dann durch Torjäger Benjamin Fraunholz, der auf Oberligaerfahrung verweisen kann, zum 1:0, nachdem Torwart Nicholas Waite einen Ball nicht richtig getroffen hatte. Die Döbelner blieben in der munteren Partie weiter am Drücker, der Ausgleich fiel durch eine Standardsituation. Nach einem Foul an Max Zimmermann nahm sich Roy Lißner den Ball und verwandelte den Freistoß aus mehr als 20 Metern direkt zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit waren die Platzherren wieder die ersten, die ins Tor trafen. Shqipdone Hashani besorgte in der 50. Minute die erneute Führung für die Hausherren, kurz darauf traf Benjamin Fraunholz zum 3:1. Die Döbelner steckten jedoch nicht auf und versuchten weiter, ihr Tor zu erzielen und den Spielausgang offen zu gestalten. Rene Böttcher spielte einen Querpass zu Patrick Peschel, der den Anschlusstreffer markierte. Doch die Hoffnungen, zumindest ein Remis in der Generalprobe zu holen, waren bereits eine Minute später wieder verflogen, als sich eine Flanke von Florian Burkert zum 4:2 ins Döbelner Tor senkte. (DA/dsc)

