Generalprobe auf Schloss Promnitz

Guck einer an! Wenn der Kurfürst kommt, hilft nur noch Beten – und sich ordentlich benehmen.

Bei der Riesaer Mondscheinführung am Wochenende erlebten fast 1 000 Besucher entlang der Elbe Geschichte(n) an zwölf verschiedenen Stationen.



Das herrschaftliche Protokoll ist streng. Damit jedes kleine Detail zum Empfang sitzt, wird am Vorabend schon einmal geprobt. Zuerst müsse Generalmajor Friedrich Albrecht von Wolffersdorff seinem Kurfürsten August dem Starken zuprosten, erklärt der Erste Zeremonienmeister. Anschließend werde das Glas auf Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. erhoben. Erst, nachdem die versammelte Runde die Herrscher dreimal hat hochleben lassen, darf getrunken werden. „Aber nur in kleinen Schlücken“, mahnt der Zeremonienmeister in Richtung Publikum. Die großen seien den Herrschenden vorbehalten.

Im Juni 1730 setzt ein Spektakel auf Schloss Promnitz den Schlusspunkt des Zeithainer Lustlagers. Eigens für die Ankunft der hohen Herrschaften war das Schloss umgebaut worden – eine Eingangspforte von 1,80 Meter Höhe wäre eines Fürsten schließlich nicht würdig gewesen. Fast 300 Jahre später ist die Generalprobe für diesen pompösen Empfang die letzte Station der Riesaer Mondscheinführung – Feuerwerk und Kanonendonner inklusive.

Das immer wiederkehrende Thema der Führungen ist aber nicht das Lustlager, sondern die Elbe als Lebensader der Stadt. Und so besuchen die Teilnehmer auf zwölf Stationen entlang des Flusses eben nicht nur die Vorbereitungen zum Campement. Sie wohnen auch dem Streit zweier Fischersfrauen bei, erleben die Gründung des Riesaer Ruderclubs und die Abnahme eines neu gebauten Schornsteins für die Schiffsschmiede. Ein paar Meter weiter belauschen sie die Händler Säurig und Schumann, die sich angesichts des Lustlagers lukrative Geschäfte ausrechnen. Ihre beiden Dienstmädchen hoffen dagegen darauf, sich einen feschen Soldaten zu angeln. Die wissenswerten Fakten zur historischen Bedeutung der Elbe sind dabei gewohnt gekonnt in die Stücke eingewoben. Geschichte wird tatsächlich als solche erzählt.

Es ist die mittlerweile 15. Mondscheinführung, und schon im Vorfeld hatte Riesas Museums-Chefin etwas Besonderes versprochen. Tatsächlich sind noch einmal deutlich mehr Karten verkauft worden – mehr als 900 Gäste werden insgesamt an den Führungen teilnehmen. Die Nachfrage ist da: Mancher Riesaer hatte gar auf der Internetplattform Ebay nach einer Karte gesucht. Der größere Andrang – mittlerweile zählen die Gruppen teils um die 30 Menschen – ist auch eine logistische Herausforderung. Beim Übersetzen zum großen Finale auf Schloss Promnitz hilft das THW mit einem zweiten Boot, weil nicht alle Gäste auf die Riesaer Fähre passen würden. Am Anlegesteg entstehen dann auch die längsten Wartezeiten. Die fallen aber kaum ins Gewicht, weil sich die Organisatoren auch dafür etwas haben einfallen lassen: Zwei Wanderburschen, bekannt als das Riesaer Duo „Unfolkkommen“ geben ein kleines Konzert. Je nach Wartezeit fällt die Zugabe eben etwas länger aus.

Wie in den vergangenen Jahren bleiben während der Theaterstücke Anspielungen auf die Gegenwart nicht aus. Gleich zu Beginn ereifert sich Freifrau Sophie Christiane von Wehlen, gespielt von Museumsleiterin Maritta Prätzel, über die Pläne, Schloss Promnitz für das Lustlager auszubauen. Während ihr Sohn und Kammerjunker hellauf begeistert scheint, fürchtet seine Mutter, das Lustlager werde ein gewaltiges Minusgeschäft – vor allem für das Riesaer Rittergut.

Es braucht nicht viel Fantasie, um schon darin die Diskussion rund um den Tag der Sachsen wiederzuerkennen. Für Lacher sorgt auch der Spruch einer DDR-Bürgerin, die von den einst großen Plänen für das Elbufer spricht. Zum Glück kämen anders als geplant keine drei 17-Geschosser an den Fluss, sagt sie etwas erleichtert. „Dann müssten wir die am Ende im nächsten Jahrhundert wieder auf drei Stockwerke zurückbauen!“

Neben diesen kleinen Seitenhieben lebt die Museumsnacht vor allem von den Freiwilligen. Ob Schüler, Stadträte oder die Vorsitzende der Wohnungsgenossenschaft: Mehr als 50 Laienschauspieler jeglicher Couleur sind dabei, die Statisten und weiteren Helfer noch gar nicht mit einberechnet. Ganz zum Schluss, nach der gelungenen Generalprobe zum Empfang auf Schloss Promnitz, präsentiert sich noch einer, der im Grunde sich selbst spielt. Der Nachfahre Friedrich Albrecht von Wolffersdorffs in mittlerweile siebter Generation bedankt sich beim Publikum und erzählt vom Versuch, das Schloss zu erhalten und wieder herzurichten. Gut möglich, dass das Schloss vor Riesa dann noch einmal Spielort der Mondscheinführung wäre. Geschichte gäbe es dort sicher noch genug.

