„General Winter" bremst Brikettfabrik aus Mit halber Leistung trotzen die Arbeiter 1987 in Knappenrode dem Kälteeinbruch – und machen dabei viel Dampf.

Außer Betrieb: Frank Arnold war im Winter 1987 erster Presser in der Brikettfabrik Knappenrode. Der 58-Jährige erinnert sich noch gut an die dramatischen Tage. Sein Arbeitsplatz war damals im Presshaus 1, das man heute im Museum der Energiefabrik besichtigen kann.

Nicht viel geht mehr im Januar 1987: Nur mit enormem Aufwand werden die Förderanlagen in den Tagebauen in Betrieb gehalten.

Jede Hand wird gebraucht: NVA-Soldaten, wie im Kraftwerk Hagenwerder beim Freiräumen von Schienen (l.), helfen genauso wie Sonderschichten.

Eisiger Wind weht durch die Halle der Energiefabrik Knappenrode. Das Thermometer zeigt in diesen Tagen minus 8 Grad. Presshaus 1 steht in großen Buchstaben an der Mauer. Frank Arnold stellt sich zwischen seine Brikettpressen. Gut erinnert er sich an den Januar 1987. „Wir merkten, dass die Kohlezüge aus den Tagebauen weniger und die Bunker immer leerer wurden. Statt Produktion hieß es Warmhaltebetrieb. Denn eine eingefrorene Brikettfabrik bekommst du nicht mehr los“, sagt der Facharbeiter für Anlagen und Geräte. Im Jahrhundertwinter vor 30 Jahren fallen die Temperaturen in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar auf bis zu minus 27 Grad. Danach bleibt es Wochen bitterkalt.

Frank Arnold tauscht die warme Mütze gegen einen Helm. In der Werkhalle liegt noch 24 Jahre nach der Stilllegung des Betriebs der Geruch von Kohle in der Luft. 13 dampfgetriebene Brikettpressen stehen hier. Pro Tag schafften sie 2000 Tonnen Briketts. „Damals aber liefen nur noch die Pressen 1, 8 und 13. Und von den sieben Tellertrocknern, mit deren Hilfe Braunkohle zerkleinert und entwässert wird, waren auch nur noch zwei im Betrieb“, erinnert sich der 58-Jährige. Aufgrund der großen Kälte draußen und des Dampfs drinnen bildeten sich zudem an den Scheiben außen wie innen gut 20 Zentimeter dicke Eisschichten. Zuweilen entsteht im Arbeitsraum so viel Nebel, dass die Arbeiter im Dunst gegeneinander rennen. Nicht mal mehr halbe Leistung fährt der Betrieb.

Doch nicht nur in der Brikettfabrik herrscht Ausnahmezustand. Wie die Sächsische Zeitung vom 16. Januar 1987 berichtet, ringen zwar Braunkohlekumpel, Armee und Polizei um „stabile Förderleistungen“. Doch der „General Winter“ macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die frisch geförderte Kohle vereist bei den Extremtemperaturen schnell und friert an Bandanlagen in den Tagebauen fest. Liegt sie endlich in den Waggons, bekommen sie die Leute vor Ort nicht mehr heraus, weil sie festgefroren ist. Die Umlaufzeiten der Kohlezüge geraten durcheinander – eins kommt also zum anderen. „Mit Spitzhacke und Brechstange haben wir die Kohle aus den Zügen gestochert. In den Tagebauen haben sie dann große Flugzeugturbinen der MiG 17 aufgestellt, um die Kohle aufzutauen“, erinnert sich Frank Arnold. – Doch nicht nur die Brikettierer warten in diesen Tagen oft vergeblich auf den dringend benötigten Nachschub aus den Tagebauen Nochten und Welzow. Denn die Strom- und Wärmeversorgung der DDR ist abhängig von den Tagebauen in der Lausitz. Hoyerswerdas Neustadt hängt beispielsweise an der Fernwärmeleitung aus Schwarze Pumpe.

In der Lausitzer Rundschau wird am 15. Januar 1987 mitgeteilt, dass „die Energieversorgung“ entschieden habe, „die Temperaturen des Warmwassers zugunsten der Fernwärmeversorgung abzusenken.“ Die Bürger werden gebeten, sparsamst mit dem Warmwasser aus dem Netz umzugehen. Wer mit Kohle heizt, heizt eben mehr. Das führt aber auch zu mehr Asche, sodass beispielsweise in Lauta die Aschetonnen überquellen, da die Tonnen nun mal nur alle 14 Tage geleert werden. Die Müllabfuhr im Kreis Bautzen meldet am 21. Januar hingegen einen fünftägigen Rückstand bei der Abholung der Mülltonnen. Die Kraftfahrer und Schlosser des VEB Kraftverkehr „Schwarze Pumpe“ halten mit allen Mitteln die Fahrzeuge am Laufen. Und beim Bau des Wohngebiets Seidewinkel, heute besser bekannt als WK X, wird in großen Blechwannen das Wasser für die Betonmischer angewärmt, um bei Temperaturen bis minus 15 Grad wieder betonieren zu können. Mit Feuern wird das Erdreich aufgetaut. Allerdings verzichtet man bei minus 25 Grad auf das Montieren der Betonplatten, da man befürchtet, dass die Stahlösen beim Anheben reißen könnten.

Zusätzlicher Betrieb herrscht im Speziallager für Arbeitsschutzbekleidung in Bautzen. Zwischen dem 12. und 16. Januar liefern die Angestellten zusätzlich 5000 Paar Filzstiefel und 10000 Wattejacken, unter anderem ins Braunkohlekombinat und das Kraftwerk Hagenwerder.

Vielleicht landet auch bei Frank Arnold ein solch wärmendes Paket. In der Knappenroder Brikettfabrik kommen an diesem Tag nur noch knapp 1 000 Tonnen Rohkohle statt der benötigten 3 000 Tonnen für den Normalbetrieb an. Die Anweisung lautet: Erst bekommen die Kraftwerke Kohle. Alle anderen müssen sich hinten anstellen. „Wir haben trotzdem drei Schichten geschuftet, immer mit der Angst im Nacken, dass die Kohle nicht mehr reicht – und uns die Anlagen ausgehen. Dann wäre sofort alles festgefroren und wir hätten die Fabrik erst wieder im Frühling in Betrieb bekommen“, sagt der heutige Mitarbeiter der Energiefabrik Knappenrode.

Doch so weit kommt es nicht. Die Temperaturen klettern wieder etwas nach oben. Auch in den Tagebauen entspannt sich die Lage. Alle 13 Pressen drehen sich nun wieder. Statt Warmhaltebetrieb heißt es nun Produktion hochfahren, um zwischen Rügen und Fichtelberg für Brikettnachschub zu sorgen.

