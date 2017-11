Genauer Blick ins erste Fotoalbum Sebastian Bielers Ausstellung in seiner eigenen Galerie berührt das Anliegen des Vereins „Einfach Kind sein“. Der will aufrütteln.

Dr. Thomas Bräuer hielt die Eröffnungsrede zur Vernissage in der Galerie Sebastian Bieler. Ein Besuch ist ohne Voranmeldung über das Nachbargeschäft Selectorz möglich.

Das Bieler-Männl als Logo des Vereins „Einfach Kind sein“ ist in seiner Dickbäuchigkeit genau das Gegenteil des Kleinen Leidens.

Tatsächlich hatte Sebastian Bieler ein bisschen Sorge, dass keiner kommt – zur Eröffnung seiner Ausstellung „Katharsis“. Denn das Thema ist gerade keine leichte Kost. Doch dicht gedrängt standen im Laufe des Abends die Besucher in den Räumen am Lessingplatz. Unter die jungen und älteren Gäste mischten sich auch die Mitglieder des 2005 gegründeten Großenhainer Vereins „Einfach Kind sein“, in dem Künstler Bieler im Vorstand mitarbeitet. Vorsitzender ist der Psychotherapeut Thomas Bräuer, der die Einführungsrede über Katharsis – die Befreiung – hielt.

Für ihn sind Bielers Werke anregend, ins eigene Kindheits-Fotoalbum zu schauen. Was erzählen unsere Kinderbilder? Was sagt der Gesichtsausdruck? Welche Spannungen sind da vielleicht versteckt? Für Bräuer, dessen psychologische Praxis bis Jahresende ausgebucht ist und der um „neurotisches Massenleiden“ und vielfach unverarbeitete Gefühle weiß, liegt die ursächliche Störung immer in der Kindheit. „Irgendwann hört das verzweifelte Kind auf zu weinen“, so Thomas Bräuer provokant. Die Arbeiten von Sebastian Bieler könnten anregen, sich selbst zu reflektieren und kritisch die eigene Lebensperspektive zu beleuchten. Bräuer: „Der Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch.“

Der Verein „Einfach Kind sein“ oszilliert zwischen seinem Logo – dem dickbäuchigen Bieler-Männl, einer Kinderzeichnung von Sebastian Bieler – und der Figur das Kleine Leiden. Die ist in der aktuellen Ausstellung nicht leicht zu finden. Während die eine Figur fröhlich und unschuldig erscheint, macht die andere auf „Einsamkeit, Schuld, Sinnlosigkeit“ aufmerksam. Doch Bielers Kunstwerke und auch sein Rebell, das Kleine Leiden, wollen auf die Umwelt positiv einwirken. Sie stellen die Frage, wie die Gesellschaft aussehen müsste, damit das Leiden der Kleinen aufhört. „Eltern machen immer Fehler, und vielleicht wird auch diese Ausstellung nur wenige erreichen“, meint Kerstin Schönfelder. „Aber die, die es erreicht, da wirkt es.“

Tatsächlich interessieren sich viele Besucher dafür, wie der Großenhainer Künstler sein Anliegen umgesetzt hat. „Es sieht nicht aus wie gemalt, man muss schon genauer hinschauen“, sagt Elisabeth Tenner, die in der Schule Bielers Banknachbarin war. „Mich fasziniert, wenn man Bildern nicht auf dem ersten Blick gleich ansieht, was alles drin ist.“ Auffällig sind jedoch die verwendeten Schwarz-Weiß-Fotos, die auf eine bestimmte Zeit hindeuten.

Kunst und Schauspiel können, so Thomas Bräuer, die Katharsis fördern und unbewusste Gefühle steigern. „Nehmen wir unser Schicksal an!“, forderte der Redner auf. Der Verein setzt sich vor allem für eine andere Bildung ein. Wo der Staat nicht mehr die Schulpflicht durchsetzt, sondern nur noch den Bildungsfortschritt von Kindern kontrolliert. Reformpädagogik eben.

www.einfach-kind-sein.de

