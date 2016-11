Gemütlichkeit am Kirchturm Die Kirche gehört ins Dorf. Damit sie dort bleibt, sind 3 000 Euro gesammelt worden.

Es räuchert, es duftet und Feuerkörbe spenden Gemütlichkeit. Am Freitagabend sind zahlreiche Besucher der Einladung des Kirchenbauvereins zum 13. Technitzer Turmtreff gefolgt. Der Verein hatte sich gegründet zur Beschaffung finanzieller Mittel für die Kirchensanierung sowie zur Bereicherung des religiösen und kulturellen Lebens in der Kirchgemeinde Technitz-Ziegra. Über die Vereinsaktionen berichtet Pfarrer Lutz Behrisch traditionell beim Turmtreff.

In diesem Jahr seien etwa 3 000 Euro Spenden eingegangen, sagt er. Der Stadtsingechor Döbeln spendete die Erlöse eines Konzertes in der Kirche, auch Einnahmen eines Konzertes der Ziegraer Sternstunden kommen der Kirche zugute. Weiteres Geld kommt von privaten Spendern. Auch Erlöse des Verkaufs von Bastelarbeiten füllen die Vereinskasse.

Dennoch musste die Sanierung der Nordseite ein Jahr zurückgestellt werden. „Es gibt ein Förderhindernis, wir hoffen jedoch, dass wir im nächsten Jahr beginnen können“, sagt der Pfarrer. Dann könnte der nächste Turmtreff rund um die komplett sanierte Kirche stattfinden. Dem Förderverein bescheinigt er eine gute Arbeit, würde sich aber wünschen, dass dieser mehr Mitgliederzulauf hat.

Beim Turmtreff spricht Pfarrer Behrisch auch über kommende Veranstaltungen. So kündigt er ein Konzert des Döllnitzchores Mügeln für das Frühjahr an. Der Döbelner Hagen Kunze wird in einem Vortrag eine Verbindung von Wolfgang Amadeus Mozart nach Technitz näher erklären. „Ein gewisser Carl Immanuel Engel wurde im Pfarrhaus Technitz geboren. Er war Organist in der Schlosskapelle Pleißenburg und Kapellmeister in Leipzig. Im Mai 1789 traf er Mozart, sie komponierten zusammen Lieder. Mozart war des Lobes voll und komponierte für Engel ein kleines Musikstück, das er ihm ins Stammbuch schrieb. Mozart bezeichnete den Technitzer sogar als achten Bruder“, weckte Behrisch die Neugier auf diese Veranstaltung.

Gemütlich plaudern bei Klängen des Posaunenchores Döbeln und Sanddornglühwein Wolfgang Thomas, Gunter Heinrich und die Männer des Freitagskreises. „Wir sind im Kirchenbauverein und helfen gerne mit“, sagen sie. Für Monika Rentow ist der Turmtreff ein fester Termin. „Der Zusammenhalt ist wunderbar. Ich freue mich, dass die Einnahmen der Kirche zugute kommen, diese weiter saniert wird und uns erhalten bleibt. Die Kirche gehört zum Dorf“, erklärt sie. Einige Besucher wagen am Freitagabend die Turmbesteigung, und das bis zur Spitze hoch.

