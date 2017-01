Gemütlich proben Das Theater der Generationen in Weißwasser will zum Frauentag den „Gestiefelten Kater“ aufführen. Dafür laufen die Vorbereitungen.

Für die Kinder Lukas, Jason, Klara und Luise ist es am Dienstag die erste Probe zum „Gestiefelten Kater“ gewesen. © Joachim Rehle

Bis zum Frauentag im März muss alles sitzen. Dann will das Theater der Generationen im Generationstreff SpinnNetz in Weißwasser den „Gestiefelten Kater“ aufführen. Die Kinder Lukas, Jason, Klara und Luise, die schon zum Stamm der Theatergruppe gehören, haben deshalb am Dienstag mit den Proben begonnen. Neben ihnen gehören auch noch vier Erwachsene zu den Mimen. Gemeinsam werden bis zur Aufführung zum Frauentagskaffee in den Vereinsräumen am 14. März auch noch Puppen angefertigt und an der Kulisse gebastelt. (bb)

