Gemütlich durch den Advent

Katrin und Marcel Joswig halfen am Dienstag mit am Glühweinstand und wärmten sich selbst bei einem solchen Getränk auf. Der Verkaufsstand neben dem Weihnachtsbaum auf dem Markt wird ehrenamtlich betrieben. Besetzt ist er im Advent von 16.45 Uhr bis gegen 18 Uhr, auch noch an diesem Donnerstag und Freitag. © Steffen Unger

Die Schüler der 10 b der Oberschule Bischofswerda hatten eine tolle Idee, um ihre Klassenkasse aufzubessern. Jeden Abend in der Woche verkaufen sie jetzt Selbstgebackenes, manchmal auch Selbstgebautes bzw. Selbstgebasteltes auf dem Bischofswerdaer Altmarkt. Denn gleich neben dem Weihnachtsbaum steht ein Verkaufsstand, wo im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt werden. Freilich nicht von Jugendlichen, sondern von Erwachsenen. Aber wo Platz für zwei ist, kommen auch vier Leute unter, sagte man sich im Rathaus und rückte zusammen.

Jeden Abend stehen zwei andere Schüler der Klasse hinterm Verkaufstresen. Am Montag waren es Alma Ullrich und Jonas Lassak. Mitgebracht haben sie leckere Brownies und Muffins sowie Holzdeko, letztere angefertigt von Almas Vater, der als Zimmerermeister viel mit Holz arbeitet. Alles das, was sie verkaufen, wandert in die Klassenkasse. Die Schüler wollen damit T-Shirts für den Schulabschluss kaufen sowie ihre Abschlussfeier mitfinanzieren, erzählen die beiden Zehntklässler. Eigentlich wollte die Klasse schon beim Bischofswerdaer Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende einen Stand belegen. Aber ihre Anmeldung kam zu spät. Als Alternative bot die Stadtverwaltung den Schülern an, den Lebendigen Adventskalender auf ihre Art zu bereichern.

Schon ehe 17 Uhr die Rathaustür aufgeht und Rotkäppchen, Schneeweißchen und Rosenrot oder der Stern symbolisch das Fenster des Tages öffnen, ist der Verkaufsstand von Leuten belagert. Den Glühwein für 1,50 Euro, einen Kinderpunsch für einen Euro – verglichen mit den Preisen anderswo sind das Schnäppchen. Möglich ist das Angebot nur deshalb, weil der Stand ehrenamtlich betrieben wird. Stadträte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie weitere Bürger übernehmen abwechselnd den Ausschankdienst. Am Montag sind es die Stadträte Aniko und Danilo Heinze, die neben den Schülern stehen und Getränke verkaufen. Rund 20 Becher mit Glühwein gingen bis 17 Uhr schon über den Tresen, schätzt Danilo Heinze. „Es ist auf jeden Fall mehr als im vergangenen Jahr.“

Der Stand wird von den Bischofswerdaern gut angenommen. Wohl auch, weil man ihn als eine Art Verlängerung des Weihnachtsmarktes sehen kann, der in der Stadt ja nur an einem Wochenende stattfindet. „Es ist eine tolle Sache. Gerade wenn es kalt ist, ist es schön, sich bei einem Glühwein aufzuwärmen“, sagt Silke Schubert. Perfekt wäre es, wenn es zum Glühwein auch noch eine Bratwurst geben würde. Ein Wunsch, den an diesem Abend mehrere Besucher äußern. Ob er im nächsten Jahr erfüllt werden kann, ist offen. So wie die Zukunft des Lebendigen Adventskalenders. In diesem Jahr wird das inhaltlich vom Offenen Treff „Freizone“ getragene Projekt durch ein Jugendförderprogramm des Bundes finanziell unterstützt. Ob es auch im nächsten Jahr eine Förderung gibt, weiß momentan keiner.

Bis gegen 18 Uhr ist der Verkaufsstand besetzt. Auch noch an diesem Donnerstag und Freitag. Die Stadt, unter deren Regie der Ausschank betrieben wird, nahm die Getränke in Kommission. Heißt: Abgerechnet wird nur das, was wirklich verkauft wird. Den Rest nimmt der Händler zurück. Kulanz als Geschäftsprinzip. Auch so etwas zahlt sich aus, nicht nur zu Weihnachten.

