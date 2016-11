„Gemüse zu importieren, ist doch paradox“ Warum die Landwirtschaft der 1920er-Jahre ein Vorbild sein kann, erklärt Öko-Gärtner Michael Beleites aus Blankenstein.

Michael Beleites ist studierter Landwirt und lebt in Blankenstein. Er setzt sich für kleinere Landwirtschaftsbetriebe ein, die mehr für die eigene Region produzieren. © Karl-Ludwig Oberthür

Es herrscht tristes Novemberwetter in Blankenstein bei Wilsdruff, aber zumindest hat der Schneeregen nachgelassen. Michael Beleites greift zur Heugabel. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er eine kleine Gärtnerei. Sie bauen in biologischer Wirtschaftsweise Blumen und Kräuter an, der Vertrieb erfolgt direkt.

Bekannter ist Michael Beleites als Landesbeauftrager für Stasiunterlagen. Das Amt hatte er von 2000 bis 2010 inne. Der studierte Landwirt ist Jahrgang 1964 und wuchs nahe Leipzig auf. Schon als Jugendlicher half er beim Bauern nebenan, beschäftigte sich mit Ornithologie und Umweltproblemen. Er beobachtete das Verschwinden von Tierarten wie Hasen und Rebhühnern und Pilzen wie Wiesenchampignons aus der Kulturlandschaft. „Dabei spielte die industrielle Chemielandwirtschaft der DDR eine große Rolle.“ Mit dieser Einstellung und seinen Veröffentlichungen zu den Folgen des Uranbergbaus eckte er bald an, die Staatssicherheit stellte ihm nach, studieren durfte der Sohn aus einer Pfarrersfamilie zunächst nicht. Das holte er ab 1992 nach. Michael Beleites wird mit dabei sein, wenn sich am Mittwoch in Limbach Landwirte, Imker und Verbraucher treffen, um über eine „Landwirtschaft mit Zukunft“ zu diskutieren. Erwartet werden etwa 100 Gäste, die Veranstaltung ist offen für alle. Es geht um eine gentechnikfreie, vielfältige und bienenfreundliche Landwirtschaft. Die Veranstaltung findet im Rittergut Limbach statt, Beginn ist 10Uhr.

Herr Beleites, wie sieht für Sie der ideale Landwirtschaftsbetrieb in der Zukunft aus?

Es muss in der Agrarstruktur eine gewisse Vielfalt geben. Heute werden zwei Drittel der Landwirtschaftsfläche von Großbetrieben bewirtschaftet und nur ein Drittel von kleineren Produzenten. In Zukunft muss es andersherum sein. Wo es arme, karge Böden gibt, ist ein gewisser Anteil an großen Agrarunternehmen sinnvoll. Für die ist es einfacher, auf solchen Böden noch betriebswirtschaftlich erfolgreich zu bestellen. Aber in Sachsen und auch in Thüringen gibt es gute Böden, aus denen sich viel mehr herausholen lässt. Wertvolles Gemüse beispielsweise. Doch, was passiert? Es wird großflächig Getreide und Raps angebaut, der genauso gut auf den kargen Böden in Kasachstan wachsen könnte. Und das Gemüse importieren wir dann aus anderen Ländern. Das ist doch paradox!

Aber warum haben die großen Landwirtschaftsbetriebe in Sachsen die Oberhand?

Das ist eine komplizierte Verflechtung von historisch gewachsenen Strukturen und der EU-Agrarpolitik. Die DDR-Agrarpolitik hat dafür den Grundstein gelegt. Mit den zwangsweisen Gründungen von Produktionsgenossenschaften verschwanden sämtliche kleine Familienbetriebe und ebenso die mittelgroßen Güter. Dann kam die EU und ab 1992 die flächenbezogene Agrarsubvention. Je mehr Fläche ein Landwirtschaftsbetrieb hat, desto mehr Fördergelder fließen. Und das ist eine Menge. Das führt dazu, dass alle Betriebe die Flächen an sich binden, also nicht verkaufen und lange Pachtverträge aushandeln. Die Laufzeiten liegen mittlerweile bei 24 Jahren. Noch Anfang der Neunzigerjahre waren es sechs Jahre.

Das heißt, es können sich gar keine kleineren Unternehmen expandieren oder sich neue gründen, weil keine Ackerfläche zu Verfügung steht?

So ist es. Fachleute nennen das Bodensperre. Die 1990 begonnene Umgestaltung der in der DDR herbeigeführten Verhältnisse wurde schon 1992 wieder eingefroren. Eine noch überwiegend sozialistisch geprägte Agrarstruktur wurde zementiert. Es gibt die alten Hofstellen, aber sie sind von ihrem Land amputiert, weil die Großen nicht loslassen. Deutlich wird das beim Bio-Sektor. Es gibt in Sachsen die Nachfrage nach solchen Produkten, aber nicht genügend Anbieter. So müssen Bioprodukte importiert werden. Da müsste die Landespolitik und auch EU mal aufwachen, aber es tut sich nichts. Ein Ende der Flächensubventionierung ist nicht in Sicht. Dabei wäre dieser Schritt überfällig und extrem wichtig.

Warum?

Das Wachstum ist endlich. Irgendwann kommt die Rohstoffverknappung. Dann kann man nicht mehr alles jederzeit um die Erde transportieren, auch keine Lebensmittel. Vielleicht aber tritt etwas anderes viel früher ein: Die Entwicklungsländer werden an den Punkt kommen, wo sie ihre eigene Bevölkerung besser versorgen wollen, bevor sie für den Weltmarkt produzieren. Und spätestens, wenn das Öl knapper und teurer wird, müssen wir wieder in der Lage sein, unsere Grundversorgung selbst sicherzustellen.

Wie soll das funktionieren?

Was die sächsische Landwirtschaft betrifft, könnten die 1920er-Jahre ein Vorbild sein. Da gab es in Sachsen große Wirtschaftshöfe und ganz viele Kleinbauern bis hin zum Nebenerwerb. Da hatte praktisch jeder auf dem Dorf ein paar Tiere, Gemüsebeete und Obstbäume hinterm Haus. Vieles wurde für die Selbstversorgung produziert und über die Direktvermarktung an den Kunden verkauft. Da müssen wir wieder hin.

Wäre eine solche Landwirtschaft denn, verglichen mit modernen Maßstäben, leistungsfähig genug?

Aber sicher. Es gibt Studien und Berechnungen, die kommen zu dem Ergebnis, dass eine kleinteilige Landwirtschaft sogar viel leistungsfähiger wäre. Denn die großen Betriebe halten sich heute oft nur wegen der Flächensubventionen. Kleinere Betriebe könnten aber mehr arbeitsintensivere Kulturen anbauen und so mehr Gewinne je Flächeneinheit runterholen.

Wie geht denn das?

Indem man nicht nur Billigkulturen wie Getreide und Raps anbaut, sondern auch Hackfrüchte und gutes Gemüse. Das ist zwar arbeitsintensiver und man braucht dafür mehr Personal, aber es rechnet sich ganz anders. Wenn man auf einem Hektar statt Weizen beispielsweise Tomaten anbaut, ist das doch ein positiver Unterschied im Betriebsergebnis. Und im Übrigen würden so mehr Steuern pro Hektar gezahlt.

Dann würden auch wieder mehr Menschen in der Landwirtschaft arbeiten.

Genau. Heute verdienen kaum noch zwei Prozent der Arbeitnehmer ihr Geld in der Agrarwirtschaft. Früher waren es mal zwanzig Prozent. Aber es würde auch noch eine ganz andere Entwicklung in Gang setzen: Mehr Handwerker, die in den Dörfern arbeiten, mehr Geschäfte, Bäcker, die Gastwirtschaft. Da könnte auf den Dörfern, in die viele heute nur noch zum Schlafen kommen, wieder etwas wachsen.

Aber für die Verbraucher dürften die Preise steigen, oder?

Die Preise sind doch so im Keller, weil alles subventioniert ist. Mit einer kleinteiligen Landwirtschaft würden die Preise steigen, aber nicht extrem. Dafür würde sich aber auch die Qualität verbessern. Und die Verbraucher würden Lebensmittel wieder mehr wertschätzen.

Sind denn unsere Lebensmittel so schlecht?

In Deutschland sind im europäischen Vergleich die Lebensmittel heute vergleichsweise billig und schlecht. Sie schmecken nicht, sondern enthalten vor allem viel Wasser. Der Grund ist, dass alles viel zu schnell von unserer industriellen Landwirtschaft hochgezüchtet wird – Tiere und Gemüse. Da geht es nur um Masse, die für den Großhandel und den Weltmarkt produziert wird. Wer aber in seinem Hofladen den Kunden in die Augen blicken muss, produziert ganz anders.

