Gemüse teuer wie nie Der kalte Winter im Süden schränkt das Angebot an Obst und Gemüse hierzulande ein. Und dreht an der Preisspirale.

Das Gemüse ist teurer geworden, stellt Maja Lendzian – mit Töchterchen Enna-Rose – im Großenhainer Edeka-Markt fest. Besonders für Kohlrabi muss man mehr als gewohnt ausgeben, während sich die Preise für Zucchini etwas reduziert haben. © K.-D. Brühl

An manchen Donnerstagen hätte sie gern in die Ladentheke gebissen. Enttäuscht, weil der gewünschte Blumenkohl und die geliebten Strauchtomaten schon wieder nicht wie gewohnt in der Auslage zu finden waren. Oder sie zwar dort auf einen Käufer warteten, aber für einen Preis, der Marianne Fröhle dann doch zu happig erschien. „Seit ich in Großenhain arbeite, mache ich meinen Wochenendeinkauf gern im Edeka am Bobersberg. Das Angebot dort ist wirklich einfach immer super, deshalb war ich in den letzten Wochen über das geschrumpfte Sortiment beim Gemüse schon etwas verwundert“, bekennt die 52-jährige Sekretärin.

Kältewelle schockt das Gemüse

Irritationen, die Marianne Fröhle wohl mit Kunden sämtlicher Supermärkte deutschlandweit teilen dürfte. Denn was sie in Großenhain beobachtet hat, erging anderen Anbietern und Käufern nicht anders. Eine Kältewelle im Mittelmeerraum sorgte seit Ende Januar bereits dafür, dass seit einigen Wochen deutlich weniger Zucchini oder Brokkoli auf heimischen Tellern landeten. Immerhin stammt eine Vielzahl des Gemüses im deutschen Winter aus Italien oder Spanien. Starke Schneefälle selbst auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca brachten indes die Ernten vielerorts in Gefahr – und Kunden wie Marianne Fröhle im hiesigen Supermarkt ins Grübeln.

Während ein Kopf Eisbergsalat im vergangenen Winter nur 65 Cent kostete, sind es laut Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in der gleichen Woche Ende Januar glatt satte zwei Euro gewesen. Nicht zu vergessen, Brokkoli und Zucchini, die gleich dreimal so viel kosteten wie 2016. Kein Wunder auch. Die Schutzzelte auf den Gemüseplantagen in Süditalien mussten Anfang des Monats vor Eis und ungewohntem Schnee kapitulieren. Blumenkohl, Auberginen und Artischocken wurden mit einem Schlag vernichtet.

Eine Situation, mit der so freilich keiner habe rechnen können. Wie der Inhaber des Edeka-Marktes Großenhain, John Scheller betont, seien sowohl seine Kunden als auch die Läden selbst davon völlig überrascht worden. Normalerweise wären die Preise für Obst und Gemüse in Deutschland ja schließlich das ganze Jahr über vergleichsweise billig. Stattdessen seien Märkte und Verbraucher plötzlich damit konfrontiert worden, einerseits die Werbepreise nicht mehr halten zu können. Andererseits hätten sich Kunden sauer über die unzureichende Qualität der Produkte gezeigt. „Wir hatten beispielsweise den Blumenkohl in der Werbung, dann aber tagelang keinen vorrätig zum Verkaufen“, bekennt John Scheller. Insofern sei er froh darüber, so der Inhaber von drei Märkten, dass sich die Lage langsam wieder entspanne. Allerdings: noch nicht spürbar in Cent und Euro für Kunden wie Marianne Fröhle.

Beim traditionellen Einkauf vor zwei Tagen wird sie zumindest beim Blick aufs Preisschild festgestellt haben, dass der Eisbergsalat noch immer weitaus kostenintensiver ist, als im Vorjahr. In Zahlen ausgedrückt: Mit 1,61 Euro zwar schon billiger als im Januar, aber 140 Prozent teurer als üblich. Ebenso das Kilogramm Zucchini, für welches in dieser Woche nun nicht mehr stolze 4,25 Euro verlangt werden, aber immerhin beachtliche 3,09 Euro. „Solche hohen Preise gab es in diesem Ausmaß tatsächlich bisher noch nicht“, sagt Michael Koch. Wie der Marktanalyst der AMI mit Sitz in Bonn im SZ-Gespräch betont, seien in der Vergangenheit nur einzelne Produkte oder Herkunftsländer betroffen gewesen. Durch die Wetterkapriolen in sämtlichen Anbaugebieten im Mittelmeerraum habe es dieses Mal aber gleich mehrere Gemüsesorten erwischt. Nach wie vor befänden sich die Preise deshalb auch teilweise noch auf hohem Niveau – auch wenn in Spanien längst die Sonne bei 18 Grad scheine.

Tröstlich: In Belgien und Holland würden in den Gewächshäusern bald Tomaten, Paprika, Zucchini und Salat geerntet werden. Und in Süddeutschland die ersten Gurken. „Die Kunden sollten sich keine Sorgen machen! Bis es so weit ist, versuchen wir gut gegenzusteuern“, so John Scheller.

