Gemüse aus solidarischem Anbau Wer sich für Produkte und die Arbeit auf dem Schellehof Struppen interessiert, ist eingeladen.

Im Gewächshaus des Schellehofs werden die Gemüsekisten direkt am Beet gefüllt. © Andreas Weihs

Der Schellehof in Struppen startet bald in die vierte Saison der solidarischen Landwirtschaft. Diese läuft vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018. Für die Mitglieder des Projekts gibt es dann wöchentlich saisonales Gemüse, Getreide oder Mehl, Brot und Brötchen, Eier und ein wenig Obst. Wer möchte, erhält einmal im Jahr ein Fleischpaket oder eine Weihnachtsgans.

Derzeit teilen sich 150 Mitglieder die Ernte. Der Anteil wird an einer der Vergabestationen abgeholt. Die Depots befinden sich in Struppen, Pirna und Dresden. Wer sein Gemüse ganz genau kennen will, der kann im Sommer zum Mitarbeiten aufs Feld kommen. Was jedes Mitglied monatlich bezahlt, ist abhängig von einem Richtwert, der am Jahresanfang festgelegt wird, und den finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen. Interessierte können ihre Fragen bei einer Infoveranstaltung in Pirna loswerden. Diese findet am 22. Januar im Mehrgenerationenhaus des Vereins Famil statt und beginnt 14.30 Uhr. (kk)

zur Startseite