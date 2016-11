Gemischte Gefühle zum Jubiläum

Seit 15 Jahren steht die Neue Synagoge am Hasenberg und ist mittlerweile ein Teil des Stadtbilds. © Sven Ellger

Als der heute 32-jährige Rabbiner Alexander Nachama 2012 in der Neuen Synagoge anfing, kündigte er an, ein wenig Russisch lernen zu wollen. Denn viele seiner Gemeindemitglieder stammen aus der ehemaligen Sowjetunion. „Ein Gespräch auf Russisch ist noch nicht möglich“, gibt der Rabbiner heute zu. Er könne aber schon einige Ansagen im Gottesdienst auf Russisch machen. Für viele der Zugewanderten ist das aber auch nicht mehr nötig, manche sind bereits in zweiter Generation in Dresden.

Hier können sie ihre Religion frei ausleben, in den Heimatländern war das oft nicht möglich. Seit genau 15 Jahren bietet die Neue Synagoge am Hasenberg der jüdischen Gemeinde ein Zuhause. „Es ist für uns wirklich ein schönes Gefühl, die Synagoge hier zu haben“, sagt Nora Goldenbogen, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Das Gebäude wurde symbolträchtig am 9. November 2001 geweiht, genau 63 Jahre nach der Zerstörung der alten Synagoge in der Reichspogromnacht 1938. Zuvor beteten die Dresdner Juden in der Begräbnishalle auf dem neuen jüdischen Friedhof.

Die Gemeinde besteht heute aus etwa 720 Mitgliedern, über 90 Prozent davon sind laut Nachama zugewandert. Um die neuen Mitglieder habe sich die Gemeinde viel gekümmert, daher seien diese gut integriert. „In den vier Jahren, die ich hier bin, erlebe ich das als positiven Prozess“, sagt der Rabbiner. Die Zugezogenen wissen oft wenig über jüdische Bräuche. Nachama versucht, das zu ändern, und sieht Erfolge. „Die Aufmerksamkeit für jüdische Feiertage ist gestiegen. Es kommen auch mehr Leute in die Gottesdienste.“

Die neue Synagoge sei heute fester Bestandteil des Lebens in Dresden, so Nachama. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit den Kirchen laufe gut. Mit Frauen- und Kreuzkirche gebe es einen aktiven Austausch, dazu gehören auch Predigten.

Doch Juden fühlen sich in Dresden nicht nur wohl. Schuld daran ist vor allem Pegida. „Das ist für mich besorgniserregend, auch wenn wir nicht im Fokus stehen“, sagt Goldenbogen. Konkrete Übergriffe habe es bisher nicht gegeben, die Sorge bliebe. Die meisten Juden gehen nicht mit Kippa auf die Straße, aber nicht nur wegen Pegida. „Es ist auch heute noch nicht ganz normal, jüdisch zu sein“, sagt die Gemeindevorsitzende. Viele Menschen seien ihnen gegenüber nicht feindlich eingestellt, hätten aber Angst, im Umgang mit Juden etwas falsch zu machen.

Um das 15-jährige Bestehen der Neuen Synagoge zu feiern, fand am Dienstagabend ein Festkonzert statt. Damit sollte dem großen Engagement vieler Dresdner gedankt werden, die den Bau der Neuen Synagoge ermöglichten. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sprach zur Gemeinde, ebenso wie der katholische Altbischof Joachim Reinelt und der frühere Oberbürgermeister Herbert Wagner.

