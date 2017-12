Gemischte Gefühle

Im direkten Duell vor einem Monat setzte sich Neustadts Tabea Drews in dieser Szene beim Torwurf gegen ihre Heidenauer Gegenspielerin Henriette Jacob durch. Am Wochenende waren die Erfolgserlebnisse zwischen beiden Vereinen aber umgekehrt verteilt. Foto: Marko Förster © Marko Förster

Einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib in der Sachsenliga haben die Handballfrauen des SSV Heidenau gefeiert. Die Elbestädterinnen gewannen das Kellerduell bei der Reserve des HV Chemnitz mit 28:24 (14:14). Nach dem dritten Saisonsieg tauschten beide Klubs in der Tabelle die Plätze. Heidenau ist nun Drittletzter und hat so zum Ende der Hinrunde die Abstiegsränge verlassen. Die Chemnitzerinnen haben zwar noch ein Nachholspiel gegen Plauen zu absolvieren, weisen aber die klar schlechtere Tordifferenz als der SSV auf – und die Plauenerinnen liegen hinter Herbstmeister Neudorf/Döbeln auf dem zweiten Platz.

Heidenau erwischte in Chemnitz den besseren Start, musste aber immerhin drei Minuten warten, bis Anne Freisleben zum 1:0 traf. Angeführt von Janine Tschöcke, der mit elf Treffern erfolgreichsten Torewerferin, setzte der SSV nach und baute seine Führung auf 5:1 aus. Doch nach zehn Minuten stotterte der Motor bei den Gästen – mal wieder – gewaltig. Minutenlang und teilweise trotz Überzahl erwiesen sich die Gastgeberinnen als effektiver im Abschluss. Die Folge: Chemnitz holte auf und drehte die Partie. „In dieser Phase haben wir uns zu viele technische Fehler geleistet“, erklärt SSV-Trainer Bernd Heinze. „Zum Glück hat sich das aber noch eingepegelt.“ Zu Pause stand es daher 14:14.

Nach dem Seitenwechsel bliebt das Kellerduell lange ausgeglichen, ehe Diana Sommer mit ihren drei Treffern in Serie auf 23:20 (52.) für die Gäste erhöhte. In dieser Phase kassierte Susann Heidecke die dritte Zeitstrafe und musste vorzeitig vom Parkett. Den Vorsprung gaben die Heidenauerinnen trotzdem nicht mehr her. Aline Rudolph setzte 49 Sekunden vor Spielende den Schlusspunkt – 28:24.

„In der Endphase haben wir unser Spiel durchgezogen, das lief wieder besser“, so Heinze. „Positiv ist, dass wir in den letzten vier Spielen nicht verloren haben, auch wenn insgesamt sicher zwei Punkte mehr drin gewesen wären für uns.“ Nach dem Landespokal-Viertelfinale am 9. Dezember in Döbeln geht es auch für Heidenau in die vierwöchige Weihnachtspause.

Ligakonkurrent HCS Neustadt-Sebnitz hat unterdessen in Bischofswerda eine vermeidbare 22:28 (7:17)-Niederlage kassiert Wieder einmal zeigte sich die alte Schwäche der Gäste: Sie finden oft nicht die richtigen Wege zum Tor, um ihre Spiele offener zu gestalten. Dabei hatte der HCS seine Gegnerinnen eigentlich recht gut im Griff. Doch vor allem die lediglich sieben Treffer vor der Pause waren zu wenig, um in Bischofswerda punkten zu können. Da half es auch nicht, dass nach dem Wechsel ein anderer Auftritt folgte und diese Halbzeit sogar mit 15:11 gewonnen wurde.

Der Spielbeginn wurde seitens der Gäste total verrissen, sodass sich das Team nie mehr aus diesem Tief herausziehen konnte. Auch die frühe Auszeit von Trainer Bernd Berthold in der vierten Minute fruchtete nicht. Zur Pause war die Partie praktisch entschieden. Dazu trugen auch das Übergewicht der Gastgeberinnen in Sachen Freiwürfe sowie die zahlreichen Zeitstrafen gegen den HCS bei.

Die Bischofswerdaerinnen hingegen mussten deutlich weniger Pfiffe gegen sich hinnehmen. Dieses Ungleichgewicht sorgte für Ärger bei HCS-Trainer Berthold. Dass kurz vor Spielende auch noch Sarah Martin nach hartem Aufprall auf den Hinterkopf ins Krankenhaus musste, setzte seinem Missmut noch die Krone auf. Unabhängig von der Schiedsrichterleistung bleibt aber auch festzuhalten: Die meist noch recht jungen Gästespielerinnen kamen mit der gegnerischen Härte nicht wirklich zurecht und agierten selbst zu zaghaft oder ungeschickt. Mit der zweiten Hälfte war Berthold danach eher zufrieden und sagte beinahe entschuldigend: „Nach dem Wechsel haben wir die Abwehr auf die vorher kaum erprobte 3-2-1-Variante umgestellt und hatten damit mehr Erfolg. Da das beim ersten Mal gut funktioniert hat, werden wir das auch intensiver trainieren.“

Die Ausbeute in der zweiten Halbzeit sei „okay“ gewesen, so der Übungsleiter. „Aber insgesamt konnten die Fehler nicht abgestellt werden.“ So blieb es lediglich bei einer Ergebniskorrektur, ohne dem Spiel eine entscheidende Wende zu geben. Nun muss beim HCS die längere Pause bis in den Januar 2018 genutzt werden, um an den Stellschrauben für weitere Erfolge zu drehen. Berthold will da mit seinen Damen weiter am System und der Chancenverwertung arbeiten. Ein Pflichtspiel steht allerdings auch für die Neustädterinnen 2017 noch an: Am 9. Dezember geht es nach Leipzig. Dort soll gegen den Verbandsliga-Elften der Einzug ins Sachsenpokal-Halbfinale perfekt gemacht werden.

