Gemischte Gefühle Der DSC verliert das Gipfeltreffen mit Schwerin, weil die Konstanz noch fehlt – und eine Ex-Spielerin aufdreht.

Das Lachen, das Louisa Lippmann in Dresden ein wenig verlor, ist wieder da. Bei ihrer Rückkehr mit Schwerin punktet sie zweistellig – zum Ärger des DSC. © Lutz Hentschel

Fast das gesamte Spiel sitzt Alexander Waibl auf seinem Stuhl. Sehr ungewöhnlich für den Trainer der Dresdner Volleyballerinnen, der sonst immer an der Linie steht und von dort Hinweise gibt. Auf manchen Zuschauer wirkt er vielleicht sogar trotzig, ob der Dinge, die sich auf der anderen Seite des Netzes abspielen. Da steht zum einen Maren Brinker – die 272-fache Nationalspielerin, die in dieser Woche überraschend bei Schwerin unterschrieb, aber auch ein Angebot vom DSC hatte. Zum anderen dreht mit Louisa Lippmann eine Ex-Dresdnerin mächtig auf.

Natürlich hat es nichts mit dem Gegner zu tun, dass Waibl diesmal viel saß. Nach der 1:3-(25:23, 15:25, 10:25, 22:25) Niederlage im Ostduell klärt der Trainer auf: „Es war mir noch wichtig mit meinem neuen Trainerteam die Infos besser austauschen zu können.“ Mit dem Holländer Jairo Hooi hat er seit Dienstag einen neuen Co-Trainer an seiner Seite. „Und ob ich stehe oder sitze – deshalb spielen die Mädels nicht schlechter oder besser.“

Dass es beim DSC noch viel zu besprechen gibt, zeigt die Begegnung am Samstag. „Ich bin mit der Leistung in der Summe zufrieden, es war ein Schritt vorwärts“, sagt Waibl. Obwohl der deutsche Meister gut ins Spiel fand, hat man in den Sätzen zwei und drei „den Faden verloren“. Dann sei sein Team zurückgekommen, habe phasenweise echt gut gespielt. „Am Ende sind es zwei drei Kleinigkeiten, die den Unterschied machen“, findet Waibl.

An jenen zwei, drei Kleinigkeiten hatte ausgerechnet eine Spielerin großen Anteil, für die das Duell ein besonderes war. Louisa Lippmann war nach zwei Jahren in Dresden im Sommer nach Schwerin weitergezogen. Ein Wechsel, über den viel geredet wurde. In diese Richtung auf der Ostroute war schließlich bisher noch keine Volleyballerin gegangen und dann auch noch aus Unzufriedenheit, weil die junge Nationalspielerin nur wenig zum Zug kam.

Die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte lässt sie nicht kalt. „Ja, ich war sehr nervös, aber auch aggressiv“, erzählt die 22-Jährige. „Und ich habe mich auch gefreut, ein paar Leute in Dresden wiederzusehen.“ Lippmann wird mit einem warmen Applaus in der Margonarena empfangen. Ihre Eltern, Oma Elsbeth und ihr Freund, der ehemalige Elbflorenz-Handballer Hannes Lindt, sitzen sogar auf der Tribüne. „Es ist heute Omas 86. Geburtstag, sie war am Freitag mit meiner Mutter in der Semperoper. Der Sieg war doch ein schönes Geschenk“, findet die Diagonalangreiferin.

Lippmanns Taktik heißt: Gegner ausblenden. „Die Nervosität hat sich dann ein wenig gelegt. Meine Mädels haben mir immer wieder fest die Hände gedrückt. Das hat geholfen.“ Lippmann war mit 27 Zählern punktbeste Spielerin und bekam von ihrem Trainer ein Extralob: „Louisa war total aufgeregt, wollte nach Dresden kommen und beweisen, dass sie eine gute Spielerin ist. Ich bin erstaunt darüber, wie gut sie das gemacht hat – bei der Anspannung und dem Druck“, sagte Felix Koslowski.

Nach der Partie gibt es auch viele Schulterklopfer von Dresdnern, die Lippmann guttun. „So kommt man natürlich gern wieder in die Halle.“ Ein Fan kam auf sie zu und meinte: „Ich bin Fahrlehrer, es ist doch wie Autofahren. Man muss üben, üben, üben.“ Diese fehlende Spielpraxis war Lippmanns größtes Problem. An der starken Weißrussin Kristina Mikhailenko, die in die türkische Liga gewechselt ist, war für sie kein Vorbeikommen. Lippmann, die vom Volleyball-Magazin als „das größte Versprechen im deutschen Frauenvolleyball“ bezeichnet wird, sah ihre Zukunft nicht weiter in Dresden.

„Natürlich geht es bei mir immer mal wieder bergauf und -ab. Aber dass ich überhaupt mal in den Spielrhythmus komme, ist für mich einfach sehr wichtig“, sagt sie und fühlt sich daher in ihrem Wechsel bestätigt. „Es war definitiv die richtige Entscheidung. Felix gibt mir das Vertrauen.“

In Schwerin ist die Ostwestfälin längst angekommen und hat dort mit ihrem Freund eine gemeinsame Wohnung bezogen. In Dresden ist sie aber noch immer ein Gesicht. Und das liegt nicht nur daran, dass sie als Fotomotiv auf der Straßenbahn durch die Stadt fährt.

zur Startseite