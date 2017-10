Fußball – Landesklassen Gemischte Ergebnisse Von zwei Siegen über ein Remis bis zu zwei Niederlagen: Bei den Großfeldteams der Region war von allem etwas dabei.

Rudi Köhler holt sich bei seinen Teamgefährten die Glückwünsche für die zwischenzeitliche 1:0-Führung der C-Junioren des Döbelner SC gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig II ab. © Dietmar Thomas

Die C-Junioren des Döbelner SC knüpften gegen den 1. FC Lok Leipzig II an ihr siegreiches und gutes Punktspiel vom vergangenen Mittwoch gegen den FSV Oschatz (4:3) an und brachten die favorisierten Messestädter an den Rand einer Niederlage. Durch dieses 1:1-Remis und den Sieg im Nachholespiel meldete sich der DSC eindrucksvoll in der Saison zurück.

Bereits nach 16 Minuten vollendete Rudi Köhler einen schön herausgespielten Konter der Hausherren zur 1:0-Führung. Nach diesem Treffer spielten die Döbelner Jungs weiterhin sehr konzentriert und hielten dem Druck der Gäste aus der Messestadt stand. Dann allerdings kam es zu einer sehr umstrittenen Situation im Strafraum des DSC und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Diese Gelegenheit ließen sich die Gäste nicht entgehen und glichen in der 34. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit setzte der Döbelner SC immer wieder gefährliche Konter, sodass die Leipziger nicht bedingungslos stürmen konnten. Vorwiegend fand das Spiel dann zwischen den Strafräumen beziehungsweise in der Hälfte der Döbelner statt. Da beide Abwehrreihen sehr gut standen, und solide Leistungen boten, blieb es beim 1:1. „Mit den guten Leistungen der vergangenen Woche und einer weiterhin sehr guten Einstellung in den kommenden Trainingseinheiten können wir am nächsten Wochenende optimistisch zum Auswärtsspiel nach Borna fahren“, sagte das Trainerteam Thomas Henschel/Tino Liebmann.

Nach dem Sieg gegen die zweite Vertretung des 1. FC Lok Leipzig wollten die B-Junioren des Döbelner SC gegen Frischauf Wurzen richtig nachlegen. Sie agierten taktisch und spielerisch sehr gut, was bis zur 28. Minute mit einer 3:0-Führung belohnt wurde. Danach nahmen die Döbelner etwas das Tempo heraus und kassierten vor der Pause das 3:1. Die Gäste kamen dann mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine und verkürzten nach 43 Minuten auf 3:2. Danach allerdings zogen die Döbelner das Tempo wieder an und sorgten mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten für eine Vorentscheidung. Ihre Überlegenheit war nun deutlich zu spüren, was in der 70. Minute im 6:2-Endstand mündete, sodass sich das Trainerteam nach dem Abpfiff sehr zufrieden zeigte.

Keinen so guten Tag in dieser Liga erwischte die Spielgemeinschaft BC Hartha/VfB Leisnig. Beim Tabellenzweiten 1. FC Lok Leipzig II unterlagen die Schützlinge von Michael Köste mit 1:9 (0:5) und belegen den vorletzten Tabellenplatz der Staffel Nord. Das Ehrentor der Mittelsachsen zum zwischenzeitlichen 8:1 erzielte Matty Goldammer in der 69. Minute.

Obwohl den A-Junioren des Döbelner SC in der Staffel Mitte bei der SG Brand-Erbisdorf/Langenau ein Start nach Maß gelang, standen die Muldenstädter nach den 90 Minuten mit leeren Händen da. Bereits nach neun Minuten schob Bislim Hajdari zur Döbelner Führung ein. Erneut neun Minuten später gelang Christopher Kießig sogar das 0:2. Im ersten Durchgang spielte nur der Gast, jedoch wurde eine Vorentscheidung verpasst, da einige Großchancen fahrlässig liegen gelassen wurden. Nach dem Wechsel kam der Gastgeber besser ins Spiel, die DSC-Defensive stand jedoch sicher. Jedenfalls bis zur 79. Minute. Bei einem Konter wusste sich Ole Müller nur mit einer Notbremse zu helfen, der dadurch entstandene Platzverweis sollte das Spiel komplett drehen. So verwandelte Philipp Schmuckat den fälligen Freistoß sehenswert zum 1:2 (79.). Das gab den Gastgebern Auftrieb und die DSC-Kicker präsentierten sich völlig von der Rolle. Erneut Schmuckat traf nach 86 Minuten zum Ausgleich. Statt wenigstens den einen Punkt zu sichern, verspielten die Gäste nun noch alles. Schmuckat erzielte quasi mit dem Schlusspfiff den 3:2-Endstand. Am Ende eine völlig verdiente Niederlage der Gäste, da man sich mit solch einer sicheren Führung so nicht präsentieren darf.

Weiterhin mit einer weißen Weste zeigt sich in dieser Staffel die SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde. Mit einem 3:0-Erfolg holten die Schützlinge von Peter Eigenwillig bereits den fünften Sieg im fünften Spiel und führen die Tabelle mit 15 Punkten an. Torschützen in der Leisniger Schuricht-Sportstätte waren Robin Fritzsche (7.), Paul Köhler per Elfmeter in der 37. Minute und Willi Roitzsch (75.). Nächster Gegner des Spitzenreiters ist auswärts die SpG Dahlen/Oschatz. (DA/dsc/dwe)

C-Junioren Nord: Döbelner SC – 1. FC Lok Leipzig II 1:1 (1:1)

Döbelner SC: Ku. Seifert, Schmidt (42. Franke), L. Köhler (51. Klitzsch), L. Gottlebe, Hajdari, R. Köhler, Koitsch, Kolbe, Klein, Anna Fuchs (36. Krug), Schnack; (Flath, Lehnert, Kühne)

Tore: 1:0 R. Köhler (16.), 1:1 Uhlisch (34./Strafstoß)

Schiedsrichter: Mikusch (Burkartshain)

Zuschauer: 60

B-Junioren Nord: Döbelner SC – FA Wurzen 6:2 (3:1)

Döbelner SC: M. Wagner, A. Wagner (49. Hachenberger), Felber, Leithold (62. Sparrer), Drabo, Simon (49. Stiller, Hans), Dörner, Morgner, Wokittel (68. Karnatz), Jentzsch, Dechert

Tore: 1:0 Jentzsch (9.), 2:0 Dechert (27.), 3:0 Dechert (28.), 3:1 Schrader (39.), 3:2 Bauer (43.), 4:2 Dechert (50.), 5:2 Drabo (52.), 6:2 Jentzsch (70.)

Schiedsrichter: Keidel (Waldheim)

Zuschauer: 30

B-Jun. Nord: 1. FC Lok Leipzig II - Hartha/Leisnig 9:1 (5:0)

SpG Hartha/Leisnig: Zschaage (41. Plänitz), Krell, Friedrich, Fischer, Ratzka (41. Unger), Goldammer, Meier, Schenk (67. Künstler), Günther (41. Reichel), Lorenz, Obran

Tore: 1:0 Olajide (1.), 2:0 Nierlich (6.), 3:0 Olajide (13.), 4:0 Drutschmann (32.), 5:0 Reinschmied (34.), 6:0 Exner (41.), 7:0, 8:0 Vogler (61./67.), 8:1 Goldammer (69.), 9:1 Bauer (69.)

Schiedsrichter: Hasse (Leipzig)

Zuschauer: 45

A-Junioren Mitte: Brand-Erbisdorf/Langen. – Döbelner SC 3:2 (0:2)

Döbelner SC: Türpe, Ehrt, Kießig, Schmidt, Müller, Bauer, Doukoure, Hajdari, Madjidou, Wilke, Michel

Tore: 0:1 Hajdari (9.), 0:2 Kießig (18.), 1:2, 2:2, 3:2 Schmuckat (79./86./89.)

Schiedsrichter: Veits (Chemnitz)

Zuschauer: 20

A-Junioren Mitte: Hartha/Leisnig/Geringswalde – Weinböhla 3:0 (2:0)

SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde: Klotsche, janasek (63. Boden), Weinert, Magirius, Schulz, Fritzsche, Boden (60. Naumann), Köhler (60. Pinkert), Roitzsch, Hartmann, Rupf

Tore: 1:0 Fritzsche (7.), 2:0 Köhler (37./Strafstoß), 3:0 Roitzsch (75.)

Schiedsrichter: Selaczek (Grimma)

Zuschauer: 35

