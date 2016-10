Gemetzel am Alex Schwierig war der Zeitungsmarkt in der Hauptstadt schon lange. Jetzt gibt es scharfe Einschnitte bei der Berliner Zeitung.

Kahlschlag beim Berliner Verlag: Das Medienhaus DuMont plant tiefe Einschnitte bei der Berliner Zeitung und dem Berliner Kurier. © dpa

Es ist der bunteste Medienmarkt der Republik – und wohl der komplizierteste: Jeden Tag erscheinen in Berlin fünf Lokalblätter – Boulevard und Abozeitungen. Auch die Überregionalen, einige mit eigenem Berlin-Teil, buhlen um die Gunst der Leser. Und mit Bild hat außerdem die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands ihren Hauptsitz in der Stadt.

Doch die Berliner Zeitungslandschaft ist mitten in einem dramatischen Wandel. Das Medienhaus DuMont legt jetzt vor dem Hintergrund anhaltender Verluste die Redaktionen von Berliner Zeitung und Berliner Kurier zusammen. Die seriöse Abo-Zeitung und das Boulevardblatt werden dann in einem gemeinsamen Newsroom produziert – mit 50 Stellen weniger als in den bisherigen Redaktionen. Vom 1. November an sollen in neuen Redaktionsräumen in Berlin-Mitte die Druckausgaben der beiden Blätter entstehen und auch sämtliche Digitalkanäle bedient werden.

Insgesamt seien im neuen Newsroom 140 Stellen vorgesehen. Die Vergütung der Mitarbeiter im Newsroom soll sich am geltenden Branchentarifvertrag anlehnen. Bei den bestehenden Print-Redaktionen, die nicht vom Verlagshaus am Alexanderplatz in den neuen Newsroom ziehen sollen, drohen teilweise oder komplette Betriebsschließungen. Mit dem Betriebsrat soll über einen Sozialplan gesprochen werden.

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Vereinigung verläuft durch Berlin weiter eine publizistische Mauer. Bei den Abo-Zeitungen ist der Markt weitgehend festgezurrt. Die Berliner Zeitung (Auflage: 96 692) wird vor allem im Osten gelesen, im Westen sind nach wie vor die Morgenpost (82 931) und der Tagesspiegel (108 364) eher gefragt. Zwei Blätter teilen sich den Boulevardmarkt: Springers B.Z (104 641) und der Berliner Kurier (82 143). Aber das Umfeld wird schwieriger. Wie der Branchendienst „Meedia“ berichtet, wurden 2010 werktags 758 000 Zeitungen abgesetzt, 2016 sind es noch 506 000. Im Verhältnis von Auflage zur Einwohnerzahl stehe Berlin unter den 50 größten Städten nur auf Platz 41.

Immer mehr Single-Haushalte und die große Zahl der Zugezogenen schwächen die Leser-Blatt-Bindung – anders als in kleineren Städten und auf dem Land. Dass Berlin „arm, aber sexy“ ist, können die Verlage bestätigen, die mit teuren Werbeaktionen Neuabonnenten locken müssen.

Versuche, durch Kooperationen und Übernahmen der Entwicklung zu trotzen, sind bisher gescheitert. 2002 und 2004 stoppte das Kartellamt den Erwerb des Berliner Verlags durch Holtzbrinck (Die Zeit, Handelsblatt). Der Zusammenschluss würde Holtzbrinck eine marktbeherrschende Stellung verschaffen, hieß es damals. Daraufhin übernahm DuMont den Verlag am Alexanderplatz.

Die Bundesregierung will angesichts des Rückgangs der Anzeigen- und Werbeerlöse Absprachen erleichtern. Kartellamtschef Andreas Mundt hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aber schon mal gewarnt, dass er die Novelle „nicht überzeugend“ findet. Fachleute sehen die Zeitungsvielfalt in Berlin einerseits positiv, warnen aber auch, dass es auf dem Markt immer enger wird. Eine Chance sehen sie in einer stärkeren Ausrichtung auf einzelne Lesergruppen, etwa auf die der „Entscheider“ aus Politik und Wirtschaft, wie es der Tagesspiegel versucht. Oder auf die Berichterstattung aus den Kiezen.

Grund zum Optimismus gibt es dennoch. Die tageszeitung (taz) baut gerade ein neues Verlagshaus im alten Berliner Zeitungsviertel, Springer errichtet eine Zentrale für digitale Aktivitäten. Und die Branche hat an der Spree eine lange Tradition: Der Presseball steht 2016 unter dem Motto: „400 Jahre Zeitungsstadt Berlin“. (dpa)

