Gemeinschaftsraum statt Abstellkammer Mit einem Kraftakt hat der Ortsverein den Dorfklub erweitert – komplett in Eigenleistung.

Hier räumen Bernd Sauer (hinten), Uwe Schulz (re.) und Andrea Gebhardt den Gemeinschaftsraum ein. © Kristin Richter

Großenhain. Die Erleichterung ist groß. Endlich müssen die Skassaer ihre Treffen im Dorfgemeinschaftshaus nicht mehr vor einer Kulisse von übereinandergestellten Tischen und Stühlen abhalten. Etwa 30 Veranstaltungen pro Jahr finden hier statt – von der Ortschaftsratssitzung über Feuerwehrfeten bis hin zu Schulanfangs- und Jugendweihefeiern. Im Dezember gibt es sogar eine Party zu einer diamantenen Hochzeit. Das Problem war bisher, dass es keine Abstellmöglichkeiten für überzähliges Mobiliar gab. Das ist durch einen Anbau hin zum Kirchengrundstück nun behoben. Sogar ein kleiner Raum für die Lagerung der Gartengerätschaften fiel dabei noch ab.

„Wir sind jetzt erst einmal rundum glücklich“, sagt Andrea Gebhardt. Die Chefin des Skassaer Ortsvereins und ihre Mitstreiter haben einige Jahre darum gekämpft, dass die Stadt Großenhain Mittel für den Erweiterungsbau zur Verfügung stellt. Großartige Forderungen stellten sie dabei nicht. Die Kommune sollte lediglich Geld für die benötigten Materialien locker machen – bauen wollten die Skassaer selbst. Nach einem langwierigen Tauziehen bewilligte das Rathaus schließlich 26 000 Euro, und im Juni begannen der Ortsverein und viele freiwillige Helfer mit den Schachtarbeiten fürs Fundament. Stück für Stück wuchs der Anbau – meist nach Feierabend und am Wochenende unter Mitwirkung fachkundiger Bauarbeiter aus dem Dorf. Auch ortsansässige Handwerker brachten sich ein, so etwa beim Dachdecken und beim Installieren der Elektrik. „Der Ortschaftrat hat dann den Trockenbau gemacht“, erklärt Andrea Gebhardt. „Es war wirklich fast das ganze Dorf beteiligt.“ Bis auf die Außenflächen ist jetzt alles tipptopp in Ordnung. Man müsse nun erst einmal rechnen, ob noch etwas Geld übrig ist, so die Ortsvereins-Chefin. Denn die Stadt hat die Summe nicht gänzlich an den Erweiterungsbau gebunden. Die Skassaer durften auch die Küche modernisieren, und vielleicht ist sogar noch eine Renovierung des Gemeinschaftsraums drin. Natürlich in Eigenleistung. Die Miete für private Veranstaltungen will der Ortsverein dennoch konstant halten. Das Engagement der fleißigen Helfer soll am Ende allen zugutekommen.

Der Anbau ans Dorfgemeinschaftshaus ist nicht das erste Projekt, bei dem die Skassaer mit anpacken. Vor Jahren wurde schon das Feuerwehrhaus größtenteils in Eigenleistung hochgezogen. Wer in der Region ländlichen Gemeinsinn vermisst – in dem nach Großenhain eingemeindeten Dörfchen ist er noch zu finden. Dennoch war der Weg dorthin nicht einfach. Die Stadt hat in den vergangenen zehn Jahren viele neue ländliche Ortsteile hinzubekommen, und überall waren die Begehrlichkeiten groß. Deshalb trat das Rathaus zunächst auf die Bremse. Aber Skassas Volksvertreter ließen nicht locker, sprachen regelmäßig vor und holten sogar den damals neuen Oberbürgermeister zu ihrer Ratssitzung. Am Ende wurde ihre Hartnäckigkeit belohnt. Und bei der großen Bereitschaft zum Mittun hätte sich die Stadt mit einer weiteren Verzögerung wohl auch ein Eigentor geschossen. Nun hofft die Dorfbevölkerung, dass sich die Kommune auch der Verkehrsproblematik im Ort annimmt. Ganz oben auf der Wunschliste stehen die Entschärfung der Unfallkurve am Ortsausgang Richtung Weißig und in der weiteren Perspektive ein Radweg nach Großraschütz.

