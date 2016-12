Gemeinschaftshaus geht an Verein Die Stadt Dippoldiswalde will die Alte Schäferei an einen Verein abgeben. Der nutzt sie aber nicht allein.

In Sadisdorf hat sich ein Verein gegründet, der das Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schäferei“ in eigener Regie betreiben will. Dazu hat er einen Antrag an die Stadt gestellt, dass diese dem Verein die Immobilie in einem Erbbaupachtvertrag überlässt. Darüber soll nun der Hauptausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde auf seiner Sitzung am Mittwoch entscheiden. Die alte Schäferei soll als Begegnungszentrum erhalten bleiben, informierte die Stadt in ihrer Vorlage für den Ausschuss. Dort nutzen außerdem der Jugendklub und der Sportverein Räume.

Im Rahmen der Erbpacht ist eine jährliche Zahlung von 749 Euro an die Stadt vorgesehen. Dieser Preis orientiert sich am Wert des Hauses. Das steht mit einem Wert von rund 75 000 Euro in den Büchern der Stadt. Nach fünf Jahren soll der Pachtzins überprüft werden, ob er noch angemessen ist. (SZ/fh)

Haupt- und Verwaltungsausschuss, Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr Ratssaal Dippoldiswalde.

