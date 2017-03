Martin-Luther-Gymnasium Hartha Gemeinschaft zur Stärkung des Einzelnen

Das Martin-Luther-Gymnasium in Hartha. © Dietmar Thomas

Am Martin-Luther-Gymnasium wird großer Wert auf die nachhaltige Weiterentwicklung der schulischen Qualität gelegt. Grundlage dafür ist das gemeinsam von Lehrern, Eltern und Schülern entwickelte Schulprogramm: Kommunikations- und Teamfähigkeit sollen gestärkt, Kompetenzen entwickelt, gemeinsam gesetzte Werte und Normen eingehalten werden.

Der fächerübergreifende und fächerverbindende Unterricht bildet einen Schwerpunkt. „Die sanierten Räume für den naturwissenschaftlichen Unterricht und die Ateliers und Werkstätten der Hartharena bieten insbesondere für den Unterricht in den drei Profilen und das GTA hervorragende materielle Voraussetzungen“, so Schulleiter Lothar Weisheit.

Als wichtig für die gymnasiale Ausbildung erachtet er unter anderem die Kennenlerntage in den Klassen 5, das Sozialpraktikum in der Klassenstufe 9 sowie eine Berufs- und Studienberatung durch ehemalige Schüler sowie Abiturvorbereitung in Klasse 12.

Martin-Luther-Gymnasium Hartha, Döbelner Straße 53

Telefon...........................................................034328 38338

E-Mail.....................................Gluthergymnasium@aol.com

Homepage...............................www.gymnasium-hartha.de

Schulleiter....................................................Lothar Weisheit

Schüler..............................................................................603

max. Anzahl Fünftklässler......................keine Begrenzung

Lehrer..................................................................................55

Träger.............................................Landkreis Mittelsachsen

Zusatzbetreuung

Ganztagsangebote....................................................................ja

Ansprechpartner für Schüler bei sozialen Problemen

Verpflegungsangebote

Mensa...........................................................ganztägig geöffnet

Erreichbarkeit

Behindertengerecht.................................................................ja

Schülertransport via Schulbus und ÖPNV

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle......................................................Hartharena

Eigener Sportplatz...................................................................ja

Besondere Angebote

Berufsvorbereitung..................................................................ja

Arbeitsgemeinschaften..........................................................20

Profilunterricht Klasse 8-10: naturwissenschaftlich, sprachlich, künstlerisch

