Gemeinsame Sache an der Talsperre

Neben der Talsperre ein weiterer Anziehungspunkt in der Gemeinde – die Burg Kriebstein. © Thomas Schade

Die Gemeinde Kriebstein möchte mit der Stadt Mittweida und der Gemeinde Rossau ein Gemeinschaftsprojekt in die Wege leiten. So steht es auf der Tagesordnung für die Sitzung am Montag. In Rossau haben die Räte bereits zugestimmt und öffentlich gemacht, was sich dahinter verbirgt: Es geht darum, dass Bauvorhaben rund um die Talsperre Kriebstein künftig gemeinsam geplant, beantragt und finanziert werden. In einem sogenannten integrierten Entwicklungskonzept soll die „übergemeindliche Zusammenarbeit beim Erhalt wichtiger Infrastruktureinrichtungen der Daseinsfürsorge im Tourismus-, Freizeit- und Kulturbereich“ festgehalten werden. Dabei gehe es auch um die gemeinsame Beantragung von Fördergeld, beispielsweise über das Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ (KSP).

Die anfallenden Kosten für die Erarbeitung des Konzeptes für die Talsperrenregion Kriebstein trage die Stadt Mittweida. Das geht aus dem Beschluss des Rossauer Gemeinderates hervor. In diesem heißt es zudem: „Erst zum Zeitpunkt der Nutzung von Maßnahmen aus dem Programm, voraussichtlich im Jahr 2021/2022, entstehen der Gemeinde Rossau Projektkosten.“ Das dürfte analog für Kriebstein gelten. Hier gibt es Überlegungen für einen Wanderparkplatz sowie ein Sonnensegel über die Seebühne.

Die Gemeinde Rossau möchte in die Radsportstrecke Rossauer Wald investieren. Diese wird rege genutzt. Der Radsportverein Hainichen richtet dort das Radkriterium aus. Eigentlich immer im Wechsel mit einer Tour durch die Stadt Waldheim. Weil die Verwaltung die Kosten und den Aufwand scheut, wird die beliebte Radsportveranstaltung künftig nur noch in Rossau ausgetragen (DA berichtete).

Gemeinderat Kriebstein: Montag, 24. April, ab 19 Uhr, öffentlich, Bauernstube Erlebach, Hauptstraße 8a

