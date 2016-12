Gemeinsame Einsatzzentrale steht Bei Großeinsätzen werden die Feuerwehren in Stolpen und Dürrröhrsdorf-Dittersbach noch besser zusammen arbeiten.

© Marko Förster

Stolpen/ Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Feuerwehren von Stolpen und Dürrröhrsdorf-Ditterbach betreiben bei Großeinsätzen künftig eine gemeinsame lokale Einsatzzentrale. Nachdem der Stolpener Stadtrat den entsprechenden Vertrag am Montag gebilligt hat, gab der Gemeinderat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach am Donnerstagabend sein Okay. Diese Einsatzzentralen – im Fachjargon ortsfeste Befehlsstellen genannt – werden bei größeren Schadensereignissen, bei denen mehrere Feuerwehren ausrücken müssen, aktiviert.

Das Ziel der Struktur ist, dass die Leitstelle in Dresden die Einsätze nicht allen Ortsfeuerwehren einzeln ausgibt, sondern an die lokale Befehlsstelle. Dort sitzt ein Führungsstab der beteiligten Feuerwehren und koordiniert die Einsatzkräfte vor Ort. Gebaut werden muss für die ortsfeste Befehlsstelle nichts, sie wird im Gerätehaus von Stolpen eingerichtet. Nötig sind Funktechnik und ein Besprechungsraum. Die Struktur dieser Einsatzzentralen ist vom Landkreis vorgegeben, 15 Stück gibt es im Kreisgebiet. Kleinere Kommunen arbeiten zusammen. (SZ/dis)

